Ginnastica artistica le atlete della Gymnica Tirano si laureano campionesse regionali

Nella giornata di domenica 27 Aprile 2025 a Cimbro (VA) si è svolta la finale Regionale del Campionato CSI di Ginnastica Insieme. Una gara ricca di emozioni per la Squadra della Gymnica Tirano capitanata da Chiara Reghenzani con Isabel Riello, Sofia Saligari e Maira Zucchetti.

Gymnica Tirano conquista il primo posto alla Finale Regionale CSI di Ginnastica Insieme - Le atlete della Gymnica Tirano si confermano ancora una volta protagoniste nel panorama sportivo regionale, brillando alla Finale Regionale del Campionato CSI di Ginnastica Insieme, tenutasi il 27 apr ... 🔗primalavaltellina.it

