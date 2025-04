Ginevra di Marco e Nuovo Balletto di Toscana a TEDxFiesole | al Teatro Carterie Carrara di Firenze danza e musica sui temi dell' ambiente

Nuovo Balletto di Toscana, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, saranno protagonisti di una performance speciale tra danza e musica in occasione di TEDxFiesole 2025, in programma domenica 4 maggio alle 21.30 presso il Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Biglietti. 🔗 Firenzetoday.it - Ginevra di Marco e Nuovo Balletto di Toscana a TEDxFiesole: al Teatro Carterie Carrara di Firenze danza e musica sui temi dell'ambiente NBDTdiDi, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, saranno protagonisti di una performance speciale train occasione di2025, in programma domenica 4 maggio alle 21.30 presso ilCartieredi. Biglietti. 🔗 Firenzetoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Firenze, in scena Nuovo Balletto di Toscana e Ginevra Di Marco - Firenze, 30 aprile 2025 – Nbdt Nuovo Balletto di Toscana, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, saranno protagonisti di una performance speciale tra danza e musica in occasione di TedxFiesole 2025, in programma domenica 4 maggio alle 21.30 presso il Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Biglietti disponibili su Eventbrite a partire da 15 euro. TedxFiesole 2025, evento indipendente organizzato su licenza Ted, intitola la sua terza edizione "Renew, Recharge, Sustain", dedicata ai temi dell’ambiente, della resilienza e della sostenibilità. 🔗lanazione.it

Ginevra Di Marco lancia “Kaleidoscope”: sostieni il nuovo album su Produzioni dal Basso - Un viaggio musicale senza confini, un mosaico di suoni e suggestioni che prende vita attraverso la partecipazione attiva del pubblico. Ginevra Di Marco torna sulla scena con "Kaleidoscope", il suo nuovo album, un progetto che nasce dall'incontro tra tradizione e innovazione, contaminazioni e... 🔗firenzetoday.it

“La città proibita”: il nuovo film di Gabriele Mainetti con Marco Giallini e Sabrina Ferilli - (askanews) – Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, Gabriele Mainetti arriva al cinema dal 13 marzo (in 400 sale) con La città proibita. Un film pieno di contaminazioni, tra scene da kung fu movie alla Tarantino e la Roma multietnica dell’Esquilino, con personaggi pieni di umanità. Racconta la storia di Mei (Yaxi Liu), misteriosa ragazza che dalla Cina arriva nella Capitale per cercare sua sorella e dopo vari giri si ritrova nel ristorante “da Alfredo” il cui proprietario (Luca Zingaretti) è sparito con un’altra donna, lasciando la moglie Sabrina Ferilli e il figlio interpretato da ... 🔗amica.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Firenze, in scena Nuovo Balletto di Toscana e Ginevra Di Marco; I 10 eventi da non perdere questa settimana; Teatro Politeama, saggio di fine anno: tre nuove ballerine; PLATEA DELLE MARCHE. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Firenze, in scena Nuovo Balletto di Toscana e Ginevra Di Marco - Firenze, 30 aprile 2025 – Nbdt Nuovo Balletto di Toscana, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, saranno protagonisti di una performance speciale tra danza e musica in occasione di T ... 🔗msn.com

Tenco rivive al teatro Rossini con Ginevra Di Marco - In ’Quello che conta’ Ginevra Di Marco oggi al Teatro Rossini di Pesaro fa sue le canzoni di Luigi Tenco, vestendole con un nuovo abito musicale: un delicato equilibrio che non tradisce lo ... 🔗ilrestodelcarlino.it