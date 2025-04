Gil Puche può essere convocato per Bologna Juve? Novità dal regolamento | tutti i dettagli sul giocatore squalificato con la Juventus Next Gen

Puche può essere convocato per Bologna Juve? Novità dal regolamento di Serie C: tutti i dettagliIl difensore della Juventus Next Gen Gil Puche può essere convocato per la sfida contro il Bologna? Come appreso da , una modifica del regolamento di Serie C non impedisce ai giocatori squalificati con la seconda squadra di poter giocare con la Prima squadra.Il giocatore, che oggi si è allenato alla Continassa con Tudor, in caso di necessità, potrà essere convocato per la sfida di Serie A nonostante la squalifica che gli impedirà di prendere parte alla gara contro il Benevento.

Gil Puche Juve, il difensore della Next Gen può essere convocato contro il Bologna? Cosa dice il regolamento dopo l’espulsione contro il Messina - di Redazione JuventusNews24Gil Puche Juve, il difensore della Next Gen può essere convocato contro il Bologna? Tutti i dettagli e il regolamento Javier Gil Puche non potrà disputare il Primo Turno Playoff della Juventus Next Gen, impegnata domenica 4 maggio sul campo del Benevento. Il difensore classe 2006, infatti, è stato espulso nell’ultima sfida della regular season con il Messina. La domanda sorge spontanea: ma siccome non potrà scendere in campo con la Next Gen, Gil potrà salire in Prima squadra e sopperire all’emergenza difensiva (infortunati Gatti, Bremer, Cabal e Kelly) per la ... 🔗juventusnews24.com

Brambilla: «Se c’è una squadra che doveva vincere quella è la Juve. Ecco in quali ruoli può giocare Adzic, vi racconto la crescita di Gil Puche» - di Marco BaridonBrambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro il Giugliano di Serie C 2024/25 (inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – Massimo Brambilla ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Giugliano di Serie C 2024/25. PAREGGIO CHE LASCIA RAMMARICO – «Se c’è una squadra che doveva vincere è la Juve. Russo ha fatto parate decisive, calciando poi bene abbiamo preso due traverse. 🔗juventusnews24.com

