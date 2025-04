Giardini Fiumara | in arrivo nuove telecamere di sorveglianza

nuove telecamere in arrivo per la videosorveglianza dei Giardini della Fiumara, da tempo teatro di episodi legati a degrado, spaccio e violenza.Lo si apprende da un documento pubblicato dall'albo pretorio in cui viene spiegato che la società Fiumaranuova Srl ha manifestato.

Giardini Fiumara: in arrivo nuove telecamere di sorveglianza - Otto nuove telecamere in arrivo per la videosorveglianza dei giardini della Fiumara, da tempo teatro di episodi legati a degrado, spaccio e violenza. 🔗genovatoday.it

Sampierdarena, nuove telecamere per sorvegliare i giardini della Fiumara - L'area verde è spesso teatro di risse, degrado ed episodi di spaccio. La società Fiumaranuova Srl ha investito 28mila euro per collegare i dispositivi all'impianto cittadino ... 🔗msn.com

Fiumara: controlli nei giardini, fermati due giovani con droga - Lunedì 31 marzo i carabinieri della compagnia di Sampierdarena hanno effettuato mirati controlli sui frequentatori dei giardini antistanti il centro commerciale La Fiumara, identificando 20 giovani, ... 🔗genovatoday.it