Gianluca Sordo | "In coma per una testata in un bar Da Allegri neanche un saluto lo mandai a quel paese"

Gianluca Sordo, classe 1969, ex centrocampista di Torino e Milan nei primi anni 90, si racconta in un`interessante intervista al Corriera della. 🔗 , classe 1969, ex centrocampista di Torino e Milan nei primi anni 90, si racconta in un`interessante intervista al Corriera della. 🔗 Calciomercato.com

“Ho pestato il piede a una ragazza, una testata e sono finito in coma. Da Allegri a Galliani, il calcio mi ha dimenticato”: il racconto di Gianluca Sordo - Finire in coma per una banale discussione in un bar. Poi dover affrontare una lunga riabilitazione e subire ancora oggi le conseguenze di quel gesto: una testata che gli ha condizionato la vita. Mentre stava finendo la sua carriera nel calcio, per Gianluca Sordo è cominciato un calvario tremendo, che l’ex giocatore di Torino e Milan (tra le altre) ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera: “Zoppico, ho dei deficit motori con la parte sinistra del corpo e la testa mi va a fuoco anche quando leggo solo mezza pagina di giornale sportivo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gianluca Sordo: “Ho deficit motori, la testa va a fuoco quando leggo. Ho la pensione di invalidità” - Gianluca Sordo racconta come la sua vita è cambiata per una rissa scatenatasi 20 anni fa: "Un ragazzo mi rifilò una testata alla tempia, i danni però me li porto dietro ancora oggi. Il calcio mi ha dimenticato, nessuno si è degnato di chiedersi se fossi ancora vivo o no". Il rancore verso Max Allegri: "Ha provato ad abbracciarmi, l'ho mandato a quel paese".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Come sta oggi Gianluca Sordo, in coma dopo una testata al bar: "Deficit motori e problemi di memoria" - Gianluca Sordo racconta dell'aggressione subita in un bar, una testata che lo mandò in coma: come sta oggi l'ex calciatore di Torino e Milan ... 🔗virgilio.it

Sordo: "In coma dopo una testata. Il mio agente mi scaricò, Allegri pareva un amico, poi..." - L'ex centrocampista, rimasto in coma dopo una testata ricevuta in un locale, racconta al Corriere: "Non meritavo di stare al Milan tra quei campioni. Se avessi segnato il gol nella finale Uefa sarei n ... 🔗gazzetta.it