Giancarlo Vitali l’artista che catturò l’anima del lago

Giancarlo Vitali, l'artista che ha saputo cogliere con i suoi quadri l'anima più intima della comunità del lago. Il nuovo polo museale verrà inaugurato all'interno di Palazzo Loria, in via Manzoni 50, e include un centro studi e un laboratorio espositivo, offrendo una lettura inedita del lavoro dell'artista e un dialogo con maestri passati e contemporanei. Giancarlo Vitali (Bellano, 1929-2018), autodidatta cresciuto in una famiglia di pescatori, ebbe un percorso artistico unico.Nel 1947 espose alla Biennale d'Arte Sacra di Milano con Carlo Carrà. Nonostante una borsa di studio a Brera, rinunciò per motivi economici. Smise di esporre fino agli anni Ottanta, poi nel 1983 fu riscoperto da Giovanni Testori la cui stima portò alla sua prima personale nel 1985.

Un museo dedicato a Giancarlo Vitali - Un museo per Giancarlo Vitali. Sarà proprio la sua Bellano, a poco meno di 7 anni dalla scomparsa, avvenuta il 25 luglio 2018 all’età di 88 anni, a omaggiare uno dei più importanti artisti contemporanei inaugurando mercoledì il museo che ospiterà la collezione permanente del pittore. L’allestimento è realizzato al piano terra della dimora storica di Palazzo Lorla, rinato grazie a un restyling e dedicato a ospitare mostre d’arte contemporanea, curate dall’associazione ArchiViVitali Ets. 🔗ilgiorno.it

Giancarlo Vitali, la collezione in un Museo - BELLANO (Lecco) Bellano rende omaggio al suo pittore Giancarlo Vitali, uno degli artisti contemporanei più rappresentativi. A poco meno di sette anni della sua scomparsa, avvenuta il 25 luglio 2018 all’età di 88 anni nella sua Bellano, dove era nato, cresciuto e aveva lavorato, mercoledì apre il Museo a lui dedicato. Un grande spazio in cui sarà allestita la collezione permanente del pittore. Il Museo è al piano terra della dimora storica di Palazzo Lorla, riconsegnato ai cittadini, dopo un lavoro di attento e puntuale ripristino, per diventare un luogo dedicato all’arte, in cui sono state ... 🔗ilgiorno.it

