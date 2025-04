Giancarlo Picchio De Sisti a Trigoria | visita a Ranieri e la 10 della Roma in bella vista

Roma, che grazie ad un 2025 da sogno si sta costruendo la possibilità di realizzare qualcosa di impensabile, vista la prima parte di stagione. Il campo è infatti la priorità, e dopo la straordinaria vittoria di San Siro, che ha ridotto a 2 punti il distacco dal 4° posto, c’è la Fiorentina all’orizzonte, prima di Atalanta, Milan e Torino. Dietro le quinte invece spazio alla ricerca del nuovo allenatore e al mercato, con il nome di Steijn più caldo che mai. In questo marasma di temi, anche qualcosa di più leggero, un incontro molto piacevole in quel di Trigoria.In data odierna, al centro sportivo dei giallorossi, la visita di Giancarlo “Picchio” De Sisti, un giocatore che ha scritto una bella pagina di storia del club. Per lui due periodi distinti alla Roma, il primo dal 1960 al 1965 e il secondo dal 1974 al 1979, per un totale di 229 presenze, condite da 29 gol. 🔗 Sololaroma.it - Giancarlo “Picchio” De Sisti a Trigoria: visita a Ranieri e la 10 della Roma in bella vista Sono e saranno settimane di fuoco per la, che grazie ad un 2025 da sogno si sta costruendo la possibilità di realizzare qualcosa di impensabile,la prima parte di stagione. Il campo è infatti la priorità, e dopo la straordinaria vittoria di San Siro, che ha ridotto a 2 punti il distacco dal 4° posto, c’è la Fiorentina all’orizzonte, prima di Atalanta, Milan e Torino. Dietro le quinte invece spazio alla ricerca del nuovo allenatore e al mercato, con il nome di Steijn più caldo che mai. In questo marasma di temi, anche qualcosa di più leggero, un incontro molto piacevole in quel di.In data odierna, al centro sportivo dei giallorossi, ladi” De, un giocatore che ha scritto unapagina di storia del club. Per lui due periodi distinti alla, il primo dal 1960 al 1965 e il secondo dal 1974 al 1979, per un totale di 229 presenze, condite da 29 gol. 🔗 Sololaroma.it

