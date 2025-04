Giacomo Passeri nuovo vice allenatore della Megabox Vallefoglia

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affianca al riconfermato allenatore Andrea Pistola il nuovo vice allenatore: Giacomo Passeri, nato a Urbino, laureato in Scienze Motorie Sportive e della Salute all’Università "Carlo Bo" di Urbino, a Vallefoglia sin dai tempi della B1 come preparatore atletico e vice allenatore, poi come terzo allenatore nelle ultime due stagioni. È stato capo allenatore della Megabox Volley nel Sand Volley Summer Tour 2023.Queste le prime parole di Giacomo Passeri nel suo nuovo ruolo: "Sono molto felice che la società mi abbia dato fiducia per la prossima stagione. Per me Vallefoglia è una seconda famiglia visto che sono qua sin dalla nascita del club. Lavorare al fianco di Andrea Pistola è motivo di crescita tecnica e non vedo l’ora di tornare in palestra per dare tutto me stesso in questo nuovo incarico". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Giacomo Passeri nuovo vice allenatore della Megabox Vallefoglia LaOndulati del Savioaffianca al riconfermatoAndrea Pistola il, nato a Urbino, laureato in Scienze Motorie Sportive eSalute all’Università "Carlo Bo" di Urbino, asin dai tempiB1 come preparatore atletico e, poi come terzonelle ultime due stagioni. È stato capoVolley nel Sand Volley Summer Tour 2023.Queste le prime parole dinel suoruolo: "Sono molto felice che la società mi abbia dato fiducia per la prossima stagione. Per meè una seconda famiglia visto che sono qua sin dalla nascita del club. Lavorare al fianco di Andrea Pistola è motivo di crescita tecnica e non vedo l’ora di tornare in palestra per dare tutto me stesso in questoincarico". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

