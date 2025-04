Gestione dei dati in WhatsApp | nessun cestino nascosto per messaggi e file

WhatsApp una voce assai curiosa riguardante l’esistenza di un “cestino nascosto” all’interno della celebre applicazione. Tale ipotetica funzione, paragonabile a quelle presenti nei sistemi operativi desktop o nelle gallerie fotografiche, suggerirebbe un archivio temporaneo per i file eliminati, sebbene il meccanismo reale dell’applicazione sia ben diverso. Gestione . L'articolo Gestione dei dati in WhatsApp: nessun cestino nascosto per messaggi e file è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Gestione dei dati in WhatsApp: nessun cestino nascosto per messaggi e file Recentemente, si è diffusa tra gli utenti diuna voce assai curiosa riguardante l’esistenza di un “” all’interno della celebre applicazione. Tale ipotetica funzione, paragonabile a quelle presenti nei sistemi operativi desktop o nelle gallerie fotografiche, suggerirebbe un archivio temporaneo per ieliminati, sebbene il meccanismo reale dell’applicazione sia ben diverso.. L'articolodeiinperè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

WhatsApp renderà più chiara la gestione dei badge di notifica nella homescreen - Una nuova funzione è attualmente in fase di sviluppo nel canale Beta di WhatsApp per Android, scopriamo insieme di cosa si tratta L'articolo WhatsApp renderà più chiara la gestione dei badge di notifica nella homescreen proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Truffa del curriculum via WhatsApp, dati e soldi rubati - La truffa telefonica del curriculum vitae non è una novità, ma nelle ultime settimane si è riproposta a migliaia di malcapitati con rinnovato vigore. I destinatari del tentativo di raggiro vengono raggiunti da una telefonata in cui una voce registrata informa della ricezione del curriculum vitae in risposta a una certa candidatura di lavoro. Naturalmente non c’è nessun lavoro, ma solo concreti rischi per chi abbocca. 🔗quifinanza.it

L’ombra dell’IA sulle auto elettriche e il problema della gestione dei dati raccolti - L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle auto elettriche sta rivoluzionando il settore della mobilità, ma solleva anche interrogativi cruciali sulla sicurezza. Il recente annuncio di BYD, colosso cinese dell’auto elettrica, sull’implementazione della tecnologia DeepSeek nei propri software ha riacceso il dibattito in Europa: chi controlla i dati generati da questi veicoli e in che mani finiscono? Negli ultimi anni, autorevoli testate internazionali come Financial Times (articolo del 15 gennaio 2024), BBC (report del 7 dicembre 2023), Reuters e Le Monde hanno acceso i riflettori su ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

WhatsApp introduce una funzione per non perdesi nessun aggiornamento importante; L’app Briar: messaggi sicuri, privacy garantita; Meta AI su WhatsApp: cos’è il nuovo tasto e come funziona; Come eseguire il backup WhatsApp na iPhone senza iCloudu [Guida aggiornata per il 2024]. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

WhatsApp: la funzione nascosta che nessuno usa e che libera spazio istantaneamente - Ogni giorno milioni di utenti inviano e ricevono foto, video, messaggi vocali e documenti su WhatsApp, spesso senza rendersi conto che questi file si accumulano nella memoria del telefono. Anche dopo ... 🔗msn.com

Su WhatsApp c'è veramente un cestino nascosto? Nessuna novità, come svuotarlo per liberare spazio - Nonostante la notizia dell’esistenza del presunto “cestino nascosto” di WhatsApp sia diventata virale, la funzione esiste in realtà da sempre ... 🔗virgilio.it

WhatsApp occupa spazio, come cancellare i dati indesiderati - In Breve (TL;DR) WhatsApp è una delle app più utilizzate per messaggi e chiamate, ma può ridurre lo spazio di archiviazione sul telefono. È possibile gestire lo spazio su WhatsApp tramite la sezione ' ... 🔗informazione.it