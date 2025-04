Gerusalemme la mano di Hamas sugli incendi | Palestinesi bruciate tutto

incendio partito dai boschi sopra Gerusalemme e che ha portato alla chiusura dell'autostrada verso Tel Aviv. Un incendio di cui ancora non si conosce l'origine, ma che è scoppiato in concomitanza con un appello rivolto da Hamas ai suoi sostenitori attraverso Telegram. "bruciate Israele", si legge in un post, "bruciate i boschi, le foreste, le case dei coloni, tutto ciò che potete". Il messaggio è rivolto in particolare ai "giovani della Cisgiordania, giovani di Gerusalemme e ai Palestinesi all'interno di Israele". L'obiettivo è invece quello di "vendicare Gaza" perché "attende la vendetta delle persone libere". Prima del post di Hamas, sempre su Telegram il canale della Jenin News Network aveva invitato i Palestinesi a "bruciare i boschi vicino agli insediamenti". 🔗 Iltempo.it - Gerusalemme, la mano di Hamas sugli incendi: "Palestinesi, bruciate tutto" Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato "emergenza nazionale" in Israele a causa dell'o partito dai boschi soprae che ha portato alla chiusura dell'autostrada verso Tel Aviv. Uno di cui ancora non si conosce l'origine, ma che è scoppiato in concomitanza con un appello rivolto daai suoi sostenitori attraverso Telegram. "Israele", si legge in un post, "i boschi, le foreste, le case dei coloni,ciò che potete". Il messaggio è rivolto in particolare ai "giovani della Cisgiordania, giovani die aiall'interno di Israele". L'obiettivo è invece quello di "vendicare Gaza" perché "attende la vendetta delle persone libere". Prima del post di, sempre su Telegram il canale della Jenin News Network aveva invitato ia "bruciare i boschi vicino agli insediamenti". 🔗 Iltempo.it

