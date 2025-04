Gerusalemme incendio choc Hamas ai palestinesi | Bruciate tutto boschi e case

Bruciate tutto". La follia di Hamas non ha confini: il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato "emergenza nazionale" in Israele a causa dell'incendio partito dai boschi sopra Gerusalemme e che ha portato alla chiusura dell'autostrada verso Tel Aviv. Un incendio di cui ancora non si conosce l'origine, ma che è scoppiato in concomitanza con un appello rivolto dall'organizzazione politica militare palestinese che controlla Gaza e Cisgiordania ai suoi sostenitori attraverso Telegram. "Bruciate Israele", si legge in un post, "Bruciate i boschi, le foreste, le case dei coloni, tutto ciò che potete".Il messaggio è rivolto in particolare ai "giovani della Cisgiordania, giovani di Gerusalemme e ai palestinesi all'interno di Israele". L'obiettivo è invece quello di "vendicare Gaza" perché "Gaza attende la vendetta delle persone libere". 🔗 Liberoquotidiano.it - Gerusalemme, incendio choc. Hamas ai palestinesi: "Bruciate tutto, boschi e case" ". La follia dinon ha confini: il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato "emergenza nazionale" in Israele a causa dell'partito daisoprae che ha portato alla chiusura dell'autostrada verso Tel Aviv. Undi cui ancora non si conosce l'origine, ma che è scoppiato in concomitanza con un appello rivolto dall'organizzazione politica militare palestinese che controlla Gaza e Cisgiordania ai suoi sostenitori attraverso Telegram. "Israele", si legge in un post, ", le foreste, ledei coloni,ciò che potete".Il messaggio è rivolto in particolare ai "giovani della Cisgiordania, giovani die aiall'interno di Israele". L'obiettivo è invece quello di "vendicare Gaza" perché "Gaza attende la vendetta delle persone libere". 🔗 Liberoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Maxi incendio sulle colline di Gerusalemme, Hamas ai palestinesi: «Bruciate tutto» - Dopo la pubblicazione da parte di Hamas di un messaggio su Telegram che ha incoraggiato i «giovani della Cisgiordania, giovani di Gerusalemme e i palestinesi all’interno di Israele» a bruciare «i boschi, le foreste, le case e le auto dei coloni» e «tutto ciò che potete», sulle colline di Gerusalemme – appunto – si sono sviluppati grossi incendi, che hanno portato il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarare emergenza nazionale nello Stato ebraico. 🔗lettera43.it

Israele, mega incendio vicino Gerusalemme. L’ombra di Hamas: “Bruciate tutto, boschi, foreste e case dei coloni” - Roma, 30 aprile 2025 - L'ombra di Hamas dietro l'ondata di incendi che sta investendo Israele in questi giorni, e minacciando Gerusalemme. Le fiamme stamane sono divampate nella foresta di Eshtaol, in un'area montuosa a ovest della città santa. Anche la settimana scorsa diversi roghi avevano interessato la zona di Beit Shemesh, secondo gli esperti per via dell'ondata di caldo intenso che sta investendo il Paese. 🔗quotidiano.net

Israele, enorme incendio sulle colline di Gerusalemme: dichiarata emergenza nazionale. Hamas: «Bruciate boschi e case» – I video - Il vento forte, un brusco rialzo delle temperature nelle ultime ore e l’ipotesi, per ora rilanciata solo da alcuni media israeliani, che si tratti di un atto di terrorismo. È dalle prime ore di mattina, mercoledì 30 aprile, che un devastante incendio ha colpito le colline attorno a Gerusalemme. Cinque tra villaggi e quartieri sono stati evacuati, dopo che le fiamme si sono propagate a partire dalla foresta di Eshtaol. 🔗open.online

Approfondimenti da altre fonti

Gerusalemme, incendio choc. Hamas ai palestinesi: Bruciate tutto, boschi e case | .it; Idf, Al Jazeera: Chi sono gli italiani che combattono per Israele | .it; Terrorismo, arrestati due uomini a Brescia: esaltavano l'attacco di Hamas | .it; Israele mega incendio vicino Gerusalemme L’ombra di Hamas | Bruciate tutto boschi foreste e case dei coloni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Incendi a Gerusalemme, Israele dichiara l'emergenza nazionale. Hamas: «Palestinesi, bruciate tutto: boschi, foreste e case» - «Tutto ciò che devi fare è bruciare». Mercoledì Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio che incoraggia i palestinesi a «bruciare tutto ciò ... 🔗ilmessaggero.it

Israele, le immagini dell’incendio a Gerusalemme: il messaggio di Hamas - Incendio in Israele, autostrade chiuse e villaggi evacuati a Gerusalemme: le immagini e il messaggio di Hamas. 🔗msn.com

Gerusalemme, la mano di Hamas sugli incendi: "Palestinesi, bruciate tutto" - Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato "emergenza nazionale" in Israele a causa dell'incendio partito dai boschi sopra ... 🔗iltempo.it