Gerusalemme in fiamme Hamas cavalca i roghi | Bruciate tutto dalle foreste alle case

Gerusalemme è avvolta dalle fiamme. A lasciar intendere che il conflitto tra Hamas e Israele è destinato a durare ancora a lungo è il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che, durante un intervento nel Giorno della Memoria dei soldati caduti in guerra, ha dichiarato con fermezza che "Israele è determinato a difendersi da qualsiasi minaccia" e "continuerà a farlo in futuro", aggiungendo che "l'obiettivo di Israele è ottenere una vittoria netta sul movimento islamista di Hamas".Katz ha poi sottolineato che "la lezione principale del 7 ottobre è che l'esercito israeliano (IDF) deve sempre frapporsi tra i nemici e le nostre comunità, sia nella zona cuscinetto in Libano, sul Monte Hermon, sia in Siria, nei campi profughi della Samaria settentrionale e nelle aree intorno a Gaza, che separano il nemico dalle comunità del Negev occidentale".

