Gerusalemme circondata dalle fiamme Il messaggio di Hamas | Bruciate tutto

Gerusalemme è circondata dalle fiamme. Gran parte dell'area boschiva attorno alla città è preda del fuoco e al momento i roghi sono ben lungi dall'essere domati. "Siamo nel mezzo di un incendio di grandi dimensioni, forse il più grande mai avvenuto in questo Paese", ha affermato il capo dei pompieri di Gerusalemme, Shmulik Friedman. Alcune comunità della zona sono state evacuate mentre il ministro della Difesa, Israel Katz, ha parlato di "emergenza nazionale". Nell'area è stato mobilitato l'esercito. L'incendio è scoppiato mentre Israele celebrava il Memorial Day per i soldati caduti e le vittime degli attentati, in vista della Festa dell'Indipendenza di giovedì. Molti degli eventi in programma sono stati cancellati, compresa la cerimonia nazionale ufficiale a Gerusalemme. L'evento era previsto sul Monte Herzl, vicino alla zona dell'incendio. 🔗 Iltempo.it - Gerusalemme circondata dalle fiamme. Il messaggio di Hamas: "Bruciate tutto" . Gran parte dell'area boschiva attorno alla città è preda del fuoco e al momento i roghi sono ben lungi dall'essere domati. "Siamo nel mezzo di un incendio di grandi dimensioni, forse il più grande mai avvenuto in questo Paese", ha affermato il capo dei pompieri di, Shmulik Friedman. Alcune comunità della zona sono state evacuate mentre il ministro della Difesa, Israel Katz, ha parlato di "emergenza nazionale". Nell'area è stato mobilitato l'esercito. L'incendio è scoppiato mentre Israele celebrava il Memorial Day per i soldati caduti e le vittime degli attentati, in vista della Festa dell'Indipendenza di giovedì. Molti degli eventi in programma sono stati cancellati, compresa la cerimonia nazionale ufficiale a. L'evento era previsto sul Monte Herzl, vicino alla zona dell'incendio. 🔗 Iltempo.it

Su altri siti se ne discute

Israele, incendio sulle colline di Gerusalemme, Katz dichiara emergenza nazionale, il messaggio di Hamas: "Bruciate tutto, boschi e case dei coloni" - VIDEO - Nonostante alcuni media israeliani sostengano l'ipotesi di un presunto attacco terroristico, l'incendio sarebbe divampato a causa delle alte temperature e si sarebbe esteso grazie ai forti venti Un vasto incendio ha colpito dalle prime ore di mercoledì 30 aprile le colline attorno a Gerusalem 🔗ilgiornaleditalia.it

Gerusalemme in fiamme, Hamas cavalca i roghi: “Bruciate tutto, dalle foreste alle case” - Passano i mesi, ma per la Striscia di Gaza la parola “pace” resta un tabù, mentre Gerusalemme è avvolta dalle fiamme. A lasciar intendere che il conflitto tra Hamas e Israele è destinato a durare ancora a lungo è il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che, durante un intervento nel Giorno della Memoria dei soldati caduti in guerra, ha dichiarato con fermezza che “Israele è determinato a difendersi da qualsiasi minaccia” e “continuerà a farlo in futuro”, aggiungendo che “l’obiettivo di Israele è ottenere una vittoria netta sul movimento islamista di Hamas”. 🔗lanotiziagiornale.it

Inferno di fiamme a Gerusalemme: è emergenza nazionale. Hamas: "Bruciate tutto" - Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio che incoraggia i palestinesi a «bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni». «I giovani della Cisgiordania, di Gerusalemme e quelli di Israele hanno dato fuoco alle loro auto... Gaza attende la vendetta dei liberi», ha scritto Hamas. In precedenza, in un post su Telegram, Jenin News Network ha invitato i palestinesi a "bruciare... 🔗feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

Gerusalemme circondata dalle fiamme. Il messaggio di Hamas: Bruciate tutto; Gerusalemme circondata dagli incendi. Il messaggio di Hamas: “Bruciate tutto”; Bruciate tutto. La minaccia di Hamas è stata seguita: Gerusalemme circondata dalle fiamme; Israele, incendio sulle colline di Gerusalemme, Katz dichiara emergenza nazionale, il messaggio di Hamas…. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gerusalemme circondata dalle fiamme. Il messaggio di Hamas: "Bruciate tutto" - Gerusalemme è circondata dalle fiamme. Gran parte dell'area boschiva attorno alla città è preda del fuoco e al momento i ... 🔗iltempo.it

Inferno di fiamme a Gerusalemme, è emergenza nazionale - Con il rischio, ha messo in guardia il premier Benjamyn Netanyahu, che raggiunga la città. Proprio nella ricorrenza per i caduti e l'inizio del Giorno dell'Indipendenza, sono stati cancellati tutti ... 🔗ansa.it

Israele, le immagini dell’incendio a Gerusalemme: il messaggio di Hamas - Incendio in Israele, autostrade chiuse e villaggi evacuati a Gerusalemme: le immagini e il messaggio di Hamas. 🔗msn.com