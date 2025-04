Gerusalemme circondata da roghi Netanyahu | Potrebbero arrivare in città Si indaga su pista terrorismo | VIDEO

Hamas avrebbe spinto i palestinesi a "bruciare tutto ciò che possono, boschi, foreste e case dei coloni". La comunicazione sarebbe riferita ai palestinesi presenti fuori da Gaza, esortati ad agire imitando "i giovani della Cisgiordania, di Gerusalemme e quelli di Israele hanno dato fuoco alle loro auto". Non è chiaro però se gli incendi e i messaggi siano collegato

A Gerusalemme Salvini rafforza l’alleanza con Israele: “Netanyahu è amico dell’Italia” - Matteo Salvini rafforza l’asse con Trump e Israele, annunciando una nuova partnership sulla gestione delle risorse idriche. Il vicepremier difende Netanyahu e critica la Corte Penale Internazionale, avvicinando l’Italia alle posizioni di Washington e Tel Aviv.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incendi a Gerusalemme. E Hamas chiama la jihad dei roghi: "Bruciate le case" | La diretta - Incendi devastano le colline attorno a Gerusalemme: Israele dichiara l’emergenza nazionale. Hamas incita i palestinesi a dare fuoco a foreste e case dei coloni 🔗ilgiornale.it

Rubio arrivato a Gerusalemme per incontrare Netanyahu - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato oggi in Israele per un incontro con il primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, prima tappa del suo primo tour in Medio Oriente. Durante la sua visita nella regione, Rubio dovrebbe promuovere la proposta ampiamente criticata del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di prendere il controllo della Striscia di Gaza e ricollocare i suoi oltre due milioni di residenti. 🔗quotidiano.net

Guerra Israele MO, incendi vicino Gerusalemme. Netanyahu: “Possono arrivare in città” LIVE; Gerusalemme circondata dalle fiamme. Il messaggio di Hamas: Bruciate tutto; Bruciate tutto. La minaccia di Hamas è stata seguita: Gerusalemme circondata dalle fiamme; L’inferno di fuoco minaccia Gerusalemme allarme di Netanyahu L’ipotesi sulla matrice dolosa | i sospetti e le accuse – I video. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Gerusalemme circondata dalle fiamme. Il messaggio di Hamas: "Bruciate tutto" - Gerusalemme è circondata dalle fiamme. Gran parte dell'area boschiva attorno alla città è preda del fuoco e al momento i ... 🔗iltempo.it

ISRAELE - Roghi intorno a Gerusalemme, Netanyahu: "Le fiamme possono raggiungere la città" - Un vasto incendio è divampato nella foresta di Eshtaol, nell'area montuosa a ovest di Gerusalemme. Le autorità hanno diramato un ordine speciale per incendi gravi, che viene attivato in caso di roghi ... 🔗napolimagazine.com

Gerusalemme, bruciano i boschi. Netanyahu: "Aerei in aiuto da Italia e Croazia" - Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato “emergenza nazionale” in Israele a causa dell'incendio partito dai boschi sopra ... 🔗iltempo.it