boschi sopra Gerusalemme e che ha portato alla chiusura dell'autostrada verso Tel Aviv. Un rogo di cui ancora non si conosce l'origine, ma che è scoppiato in concomitanza con un appello rivolto da Hamas ai suoi sostenitori attraverso Telegram. "Bruciate Israele", si legge sui social, "bruciate i boschi, le foreste, le case dei coloni, tutto ciò che potete". Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha intanto detto che tre Aerei dall'Italia e dalla Croazia dovrebbero presto arrivare in Israele per aiutare a combattere gli incendi. "Finora è stato concordato che tre Aerei 'Canadair' dall'Italia e dalla Croazia arriveranno in Israele il prima possibile", si legge in un comunicato dell'ufficio del premier. 🔗 Iltempo.it - Gerusalemme, bruciano i boschi. Netanyahu: "Aerei in aiuto da Italia e Croazia" Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato "emergenza nazionale" in Israele a causa dell'incendio partito dai

Israele, bruciano i boschi intorno a Gerusalemme. Hamas: “Incendiate tutto ciò che è vicino agli insediamenti” - Con le trattative arenate e Israele che è tornato a bombardare, e uccidere, nella Striscia, Hamas punta su una nuova guerra e si appella ai “Palestinesi liberi”, ossia quelli fuori dalla Striscia: “Incendiate tutto ciò che potete vicino agli insediamenti illegali”. E fuori Gerusalemme le foreste sono già in fiamme, con il ministro della Difesa, Israel Katz, che ha dichiarato la “emergenza nazionale”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Incendi intorno Gerusalemme, Hamas ai palestinesi: “Bruciate boschi, foreste e case dei coloni” | VIDEO - La periferia di Gerusalemme è interessata da diverse ore da alcuni incendi di dimensioni piuttosto preoccupanti, che starebbero preoccupando autorità e cittadini. Diverse case sono state evacuate in via precauzionale, al fine di salvaguardare la sicurezza dei residenti. Lo Stato ebraico, come riportato dal ministro della Difesa Israel Katz, ha dichiarato lo stato di emergenza […] L'articolo Incendi intorno Gerusalemme, Hamas ai palestinesi: “Bruciate boschi, foreste e case dei coloni” | VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Incendi Israele, l'appello di Hamas sui social prima dei roghi: «Bruciate boschi, foreste e case per vendicare Gaza» - Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato «emergenza nazionale» in Israele a causa dell'incendio partito dai boschi sopra Gerusalemme e che ha portato alla ... 🔗ilmessaggero.it

Incendi a Gerusalemme, Israele dichiara l'emergenza nazionale. Hamas: «Palestinesi, bruciate tutto: boschi, foreste e case» - «Tutto ciò che devi fare è bruciare». Mercoledì Hamas ha pubblicato su Telegram un messaggio che incoraggia i palestinesi a «bruciare tutto ciò ... 🔗ilmessaggero.it

Hamas: "Palestinesi bruciate tutto, boschi, foreste e case" - Gaza attende la vendetta dei liberi", ha scritto Hamas. In precedenza, in un post su Telegram, Jenin News Network ha invitato i palestinesi a "bruciare i boschi vicino agli insediamenti". Da questa ... 🔗ansa.it