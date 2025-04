Gerri l’ispettore affascinante e misterioso che fa perdere la testa alle donne su Rai Uno | È anche una storia di integrazione tra cultura rom e italiana

Da lunedì 5 maggio in prima serata su Rai 1 (e il 3 maggio la prima serata in anteprima su Rai Play) arriva la nuova serie in quattro episodi "Gerri" con Giulio Beranek e Valentina Romani. Tutto ruota attorno all'ispettore di origine rom trentacinquenne e sfuggente Gregorio Esposito, detto Gerri (Giulio Beranek). Gerri esercita un grande fascino sulle donne da cui è a sua volta costantemente attratto, ma è anche un uomo inquieto con un passato doloroso ancora da elaborare e che non riesce a legarsi sentimentalmente a nessuna. Fino a quando nella sua vita comparirà la viceispettrice Lea Coen (Valentina Romani). Gerri è un ispettore di origine rom, ma perfettamente integrato nella società. "Sul tema dell'integrazione credo che in Italia si faccia abbastanza alla fine. – dice a FqMagazine Giulio Beranek – Nel senso che poi 'Gerri' è una serie che parla di integrazione però non è un elemento portante perché poi fondamentalmente Gerri è un cittadino italiano che ha origini rom.

Gerri: dal 5 maggio su Rai 1 la serie crime con Giulio Beranek ispettore malinconico e sexy - Comincerà il 5 maggio la serie con Giulio Beranek Gerri, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore. L'appuntamento è su Rai 1 in prima serata con quattro puntate, una ogni settimana. La regia è di Giuseppe Bonito e nel cast c'è anche Valentina Romani.

