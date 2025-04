Germania | arrestato ex collaboratore dell’AfD con l’accusa di spionaggio

Germania ha arrestato l'ex collaboratore dell'AfD con l'accusa di spionaggio. È accusato di aver ricevuto pagamenti da fonti russe e cinesi. Germania, arrestato ex collaboratore dell'AfD: cos'è successo? La procura federale tedesca ha sporto denuncia per spionaggio nei confronti dell'ex collaboratore di Maximilian Krah, politico di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD).

