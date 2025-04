Geocaching ad Arezzo avventura e orientamento a Villa Severi

Arezzo, 30 aprile 2025 – Un pomeriggio di avventura e orientamento immersi nella natura. "Geocaching ad Arezzo" è un'innovativa iniziativa promossa dal gruppo scout Arezzo 14 dell'Agesci che domenica 4 maggio, dalle 15.00 alle 18.00, permetterà di mettersi alla prova in un gioco di esplorazione adatto sia per le famiglie con bambini che per gli escursionisti più esperti. L'appuntamento, a partecipazione gratuita, prenderà il via con il ritrovo a Villa Severi dove i partecipanti riceveranno una missione da completare alla ricerca di indizi e oggetti nascosti nelle verdi colline intorno alla città, con premiazioni finali per i team più veloci, creativi e determinati."Geocaching ad Arezzo" sarà strutturato attraverso un doppio percorso con partecipazione individuale o di gruppo: una proposta più semplice sarà rivolta a famiglie e bambini con tappa tra gli angoli più belli del parco per divertirsi insieme in sicurezza, mentre una proposta più impegnativa è stata pensata per adulti pronti all'avventura con sfide più complesse e con indizi maggiormente nascosti.

