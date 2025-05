Genova-Savona un nuovo dossier per Paroli | è quello del personale in banchina

Ilsecoloxix.it - Genova-Savona, un nuovo dossier per Paroli: è quello del personale in banchina Ancora tutto rinviato a Palazzo San Giorgio per quanto riguarda il piano Organico porto, il documento strategico del lavoro portuale redatto dall’Autorità di sistema con cui l’ente determina le politiche in questo frangente all’interno dello scalo 🔗 Ilsecoloxix.it

Genova-Savona, un nuovo dossier per Paroli: è quello del personale in banchina - Ancora tutto rinviato a Palazzo San Giorgio per quanto riguarda il piano Organico porto, il documento strategico del lavoro portuale redatto dall’Autorità di ... 🔗ilsecoloxix.it

Porti in Liguria,. Matteo Paroli è il presidente - L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova, Savona, Vado) ha un nuovo presidente, Matteo Paroli. In Autorità portuale ad Ancona per sei anni in passato, Paroli ha ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Il Mit indica Matteo Paroli come nuovo presidente dei porti di Genova e Savona - Salvo (improbabili) colpi di scena dell’ultimo minuto, sarà Matteo Paroli, attuale segretario generale dei porti di Livorno e Piombino, il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale ... 🔗ilsole24ore.com