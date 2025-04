Genoa-Milan Jovic in dubbio | ecco quando tornerà ad allenarsi in gruppo

Jovic, che aveva dato forfait nel riscaldamento della partita del 'Penzo' contro il Venezia, potrebbe mancare anche in Genoa-Milan 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Genoa-Milan, Jovic in dubbio: ecco quando tornerà ad allenarsi in gruppo Luka, che aveva dato forfait nel riscaldamento della partita del 'Penzo' contro il Venezia, potrebbe mancare anche in

Milan, Moncada vota per il rinnovo di Jovic: ecco di chi sarà la decisione finale - Luka Jovic ha coronato i sogni che aveva da bambino: vestire le maglie di Real Madrid e Milan. Per il secondo deve dire grazie a Geoffrey Moncada... 🔗calciomercato.com

Koopmeiners Locatelli, Thiago Motta è alle prese anche con questo dubbio. La sensazione è che ci sia un favorito: ecco chi! - di Redazione JuventusNews24Koopmeiners Locatelli, Thiago Motta deve stabilire chi sarà il giocatore da affiancare a Thuram a centrocampo L’altro ballottaggio che attanaglia la mente di Thiago Motta in vista di Juve Verona è certamente il duello interno tra Teun Koopmeiners e Manuel Locatelli. Anche qui la sfida pare davvero molto serrata, ma, a differenza del duello tra Nico Gonzalez e Mbangula, si può ragionare su una sensazione. 🔗juventusnews24.com

Milan, dubbio Jovic: è a rischio per il Genoa - Eroe del derby e sorpresa al Fantacalcio, Jovic resta in dubbio per la sfida contro il Genoa. L'attaccante serbo ha rimediato un problema fisico prima della sfida col Venezia e in questi giorni è ... 🔗fantacalcio.it

MERCATO - Milan, futuro in dubbio per Jovic - "Il futuro di Luka Jovic è in dubbio. Era vicino a lasciare il Milan a giugno, ma vorrebbe restare e le ultime prestazioni stanno convincendo la dirigenza di Milan a valutare un cambio di idea, in ... 🔗napolimagazine.com

Milan, Gimenez in dubbio: ballottaggio Abraham-Jovic per l’Atalanta - In casa Milan resta il dubbio Santiago Gimenez. Anche nella giornata di ieri ... Per la gara di San Siro, quindi, si giocheranno una maglia da titolare Tammy Abraham e Luka Jovic. A Udine è stato il ... 🔗ilmilanista.it