Genoa-Milan con o senza Jovic? Le ultime indicazioni da Milanello

Jovic, che aveva dato forfait nel riscaldamento della partita del 'Penzo' contro il Venezia, potrebbe mancare anche in Genoa-Milan 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Genoa-Milan con o senza Jovic? Le ultime indicazioni da Milanello Luka, che aveva dato forfait nel riscaldamento della partita del 'Penzo' contro il Venezia, potrebbe mancare anche in

Feyenoord Inter, Van Persie senza un centrocampista titolare? Le ultime dall’Olanda - di RedazioneFeyenoord Inter, Van Persie senza un centrocampista titolare? Le ultime dall’Olanda in vista della gara di Champions Arrivano notizie riguardo il Feyenoord, avversario dell’Inter nella gara di mercoledì sera, valida per gli ottavi di finale della Champions League. Olandesi che nel turno di playoff, hanno mandato a casa il Milan. Secondo Voetbal International, le possibilità che il Feyenoord possa contare su Antoni Milambo per la partita di mercoledì sera al De Kuip sono piuttosto basse. 🔗internews24.com

Yildiz verso l’addio? Mendes in azione, ora la Juventus trema: senza Champions sarà ceduto a questa cifra! Ultime - di Redazione JuventusNews24Yildiz verso l’addio? Mendes in azione, ora la Juventus trema: senza Champions sarà ceduto a questa cifra! Le ultime sul fuoriclasse bianconero Il Corriere dello Sport di oggi si concentra anche su quello che potrebbe essere il futuro di Kenan Yildiz, che domenica sera a Firenze è rimasto a guardare i suoi compagni dalla panchina. Stando a quanto si apprende Mendes si starebbe già muovendo in quest’ottica e, nel caso in cui la Juventus non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, l’addio sarebbe necessario a fronte di offerte da 80 ... 🔗juventusnews24.com

Allenamento Milan, le ultime in casa rossonera: si rivede Emerson Royal, le novità sul rientro di Jovic - Allenamento Milan, ecco le ultimissime in casa rossonera: torna Emerson Royal, ecco le novità sul rientro di Jovic Nel mondo Milan è tornato l’entusiasmo dopo la vittoria per 0-3 contro l’Inter e il successo in campionato contro il Venezia. Oggi, come di consueto, la squadra ha svolto la seduta di allenamento. Secondo le informazioni raccolte […] 🔗calcionews24.com

Infortunio Jovic, l’esito degli esami: lombalgia acuta, ecco quando tornerà - Infortunio Jovic - Brutte notizie per Conceicao in vista del rush finale di stagione. Il tecnico rossonero, infatti, dovrà ... 🔗fantamaster.it

Milan, Jovic conferma la sua priorità ai rossoneri ma fa una richiesta sul contratto - L`uomo del momento in casa Milan è Luka Jovic. La doppietta realizzata nel derby di coppa Italia contro l`Inter rappresenta il punto più alto della sua esperienza. 🔗msn.com

Mercato Milan, spunta la richiesta a Furlani! Contratto sul tavolo, fumata bianca possibile a queste condizioni - Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan è sempre più vicino al rinnovo di Luka Jovic: PAROLE ... Forte delle ultime ottime prestazioni, il nazionale serbo vorrebbe un biennale ... 🔗milannews24.com