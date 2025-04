Generali Investments commento di Filippo Casagrande Head of investments sull' effetto dazi USA | I timori di rallentamento dell' economia USA si stanno concretizzando

Casagrande: "Anche se ridotti per i prossimi tre mesi, i dazi rischiano di influenzare negativamente le aspettative: le famiglie potrebbero aumentare i risparmi e ridurre i consumi per timore di perdere potere d'acquisto, mentre le imprese potrebbero rimandare gli investimenti" Il commento di 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Generali Investments, commento di Filippo Casagrande, Head of investments sull'effetto dazi USA: "I timori di rallentamento dell'economia USA si stanno concretizzando" : "Anche se ridotti per i prossimi tre mesi, irischiano di influenzare negativamente le aspettative: le famiglie potrebbero aumentare i risparmi e ridurre i consumi per timore di perdere potere d'acquisto, mentre le imprese potrebbero rimandare gli investimenti" Ildi 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Generali Investments, commento di Thomas Hempell, Head of Macro & Market Research sull'effetto dazi USA "Guerra commerciale erode fiducia nel dollaro" - Hempell: "Nonostante l’aumento dei rendimenti, il dollaro soffre per le paure di recessione e la perdita di fiducia, gli investitori scelgono altre valute come CHF, EUR e JPY, Il dollaro non ha tratto vantaggio nemmeno dal rimbalzo di Wall Street dopo l'annuncio di Trump sulla pausa dei dazi" 🔗ilgiornaleditalia.it

