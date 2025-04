Gene Hackman il particolare inquietante | non mangiava da giorni prima della morte

Gene Hackman, il particolare inquietante: non mangiava da giorni prima della morte - Il particolare emerge dai risultati definitivi dell'autopsia dell'attore e di sua moglie, i cui corpi sono stati ritrovati parzialmente mummificati

Gene Hackman, il particolare inquietante: non mangiava da giorni prima della morte - (Adnkronos) – Gene Hackman non aveva mangiato per diversi giorni prima della morte. Il particolare inquietante emerge dai risultati definitivi dell'autopsia dell'attore e di sua moglie, i cui corpi sono stati ritrovati parzialmente mummificati lo scorso 26 febbraio. Il livello di acetone nel sangue della star di Hollywood era infatti pari a 5,3 mg/dl, un […] 🔗periodicodaily.com

"Il dettaglio inquietante della porta". Gene Hackman, la polizia ribalta tutto: cosa stanno cercando - Gli investigatori di Santa Fe hanno richiesto un mandato di perquisizione per indagare a fondo sulla casa dopo il ritrovamento dei cadaveri di Gene Hackman e della moglie, come riporta Tmz. La morte "è sufficientemente sospetta da richiedere una perquisizione e un'indagine approfondita". Serve un'indagine approfondita perché "la persona che ha fatto la segnalazione" alla polizia "ha trovato la porta d'ingresso della residenza non protetta e aperta". 🔗liberoquotidiano.it

