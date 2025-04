Gazzetta - La Juventus valuta la multa a Douglas Luiz per il suo sfogo social

sfogo via social di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano arrivato alla Juventus nell`estate 2024, non è piaciuto per nulla.

Gazzetta - Douglas Luiz, multa in arrivo? - Come riferisce Gazzetta, a Douglas Luiz restano 4 turni, oltre alla coda del Mondiale per Club, per dimostrare di essere all’altezza della Signora altrimenti in estate per ... 🔗tuttojuve.com