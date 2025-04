Gaza media | almeno 16 morti in raid

almeno 16 persone sono rimaste uccise in attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza dall'alba di oggi. Lo riporta Al Jazeera, che cita fonti giornalistiche sul posto. Dodici le vittime solo a Gaza City, aggiunge l'emittente qatarina. Ieri i palestinesi morti nella Striscia sono stati in totale 38, secondo le stesse fonti. 🔗 8.4016 persone sono rimaste uccise in attacchi israeliani sulla Striscia didall'alba di oggi. Lo riporta Al Jazeera, che cita fonti giornalistiche sul posto. Dodici le vittime solo aCity, aggiunge l'emittente qatarina. Ieri i palestinesinella Striscia sono stati in totale 38, secondo le stesse fonti. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Media, attacco israeliano a Gaza City, almeno 10 morti - Almeno 10 persone sono morte in un attacco israeliano contro una scuola trasformata in rifugio per sfollati palestinesi a Gaza City: lo ripota Al Jazeera, che cita le squadre di soccorso. In precedenza, l'emittente aveva riferito che l'attacco aveva innescato un vasto incendio nell'edificio. 🔗quotidiano.net

Media, almeno 112 vittime in attacchi Israele a Gaza giovedì | Netanyahu ringrazia Orban: "Cpi corrotta, importante opporsi" - Il premier israeliano è arrivato in Ungheria per una visita di quattro giorni. Hamas respinge l'ultima proposta di Israele per la tregua a Gaza 🔗tgcom24.mediaset.it

Media, almeno 112 morti in 24 ore in raid di Israele su Gaza - Almeno 112 palestinesi sono rimasti uccisi nelle ultime 24 ore in vari attacchi israeliani su tutta la Striscia di Gaza, inclusi donne e bambini. Almeno 33, di cui 18 bambini, risultano essere morti in tre raid separati su altrettante strutture, ex scuole, che ospitano sfollati palestinesi nella zona di Gaza City. Lo scrive Al Jazeera, che cita fonti locali, inclusa la protezione civile di Gaza. 🔗quotidiano.net

Guerra Israele M.O, Al Jazeera: Almeno 16 morti in raid su Gaza oggi, 38 ieri. LIVE; Gaza, 23 morti nei raid israeliani notturni: 16 erano nella ‘zona sicura’; Media: almeno 112 morti oggi nei bombardamenti di Israele a Gaza; Hamas: «Disponibili solo a tregua permanente». Netanyahu, non permetteremo all’Iran di avere armi nucleari. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Gaza, 23 morti nei raid israeliani notturni: 16 erano nella ‘zona sicura’ - Almeno 23 palestinesi hanno perso la vita negli attacchi notturni che l'esercito israeliano ha sferrato contro due campi profughi ... 🔗dire.it

'Almeno 17 morti in raid notturni su Gaza' - Lo rivelano fonti mediche citate da Al Jazeera. Ieri i morti erano 53. Gli houthi: '30 morti nei raid Usa a Saaa' (ANSA) ... 🔗ansa.it

Gaza, almeno 45 morti nei raid di Israele in 24 ore | Media Palestina: "Uccise due gemelle di 4 anni" | Abu Mazen a Hamas: "Consegnate tutti gli ostaggi" - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 567. Il leader dell'Anp, Abu Mazen, ha chiesto ad Hamas di consegnare tutti gli ostaggi a I ... 🔗msn.com