Gaza Idf pronta a richiamare riservisti per espansione dei combattimenti nella Striscia militari dislocati anche in Libano Siria e Cisgiordania

Gaza anche dopo la guerra Le forze di difesa israeliane, l'Idf, sarebbero pronte a richiamare migliaia di riservisti in previsione di una "espansione dei combattimenti nella Striscia di Gaza". Questo è quanto riportato da a 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Idf pronta a richiamare riservisti per "espansione dei combattimenti nella Striscia", militari dislocati anche in Libano, Siria e Cisgiordania Netanyahu ha dichiarato che Israele manterrà il controllo militare sudopo la guerra Le forze di difesa israeliane, l'Idf, sarebbero pronte amigliaia diin previsione di una "deidi". Questo è quanto riportato da a 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gaza, raid Idf su tenda di giornalisti a Khan Younis, 7 feriti e 2 morti, Israele uccide palestinese 14enne con nazionalità Usa - VIDEO - Lo stato ebraico ha ucciso 46 persone nel giro di 24 ore Israele ha lanciato un raid nella notte contro una tenda di giornalisti vicino all'ospedale Nasser a Khan Younis. Nell'attacco ci sono stati 7 feriti e 2 morti. Nella giornata di ieri lo stato ebraico ha ucciso nella Cisgiordania occupa 🔗ilgiornaleditalia.it

Gaza: il video del New York Times che disvela le bugie dell’IDF - Un nuovo video disvela come l’attacco al convoglio umanitario che si era precipitato a soccorrere alcune vittime di un precedente attacco israeliano sia stato deliberato, smascherando le bugie dell’Israel Defence Forces (IDF) che avevano parlato di un incidente. Il filmato è stato rinvenuto per caso sul cellulare di uno dei paramedici trovato insieme agli altri 14 operatori umanitari uccisi nell’occasione e sotterrati poi in una fossa comune verso la fine di marzo. 🔗it.insideover.com

Protezione civile Gaza, 'saliti a 44 i morti nei raid Idf' - L'agenzia palestinese della Protezione civile a Gaza ha annunciato che gli odierni attacchi israeliani nel territorio palestinese hanno ucciso almeno 44 persone e ne hanno ferite decine. "Il bilancio delle vittime degli attacchi aerei israeliani dall'alba di oggi è di almeno 44, di cui 21 a Khan Yunis", ha precisato il portavoce dell'agenzia Mahmud Bassal. 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Israele pronta ad ampliare l'offensiva contro Hamas a Gaza; Gaza, Idf pronta a richiamare riservisti per espansione dei combattimenti nella Striscia, militari dislocati anche in Libano, Siria e Cisgiordania; Israele pronta ad ampliare l' offensiva contro Hamas a Gaza. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Gaza, "progressi" sulla tregua. Ma l'Idf torna a bombardare Beirut - Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato che si stanno preparando ad ampliare significativamente la loro offensiva contro Hamas nella Striscia di Gaza se le trattative per il rilascio degli o ... 🔗informazione.it

Israele pronta ad ampliare l'offensiva contro Hamas a Gaza - L'Idf prepara un'espansione dell'offensiva se le trattative per il rilascio degli ostaggi continueranno a fallire. 🔗quotidiano.net

Idf, 'ci prepariamo ad ampliare l'offensiva a Gaza' - Lo riporta The Times of Israel. Secondo l'Idf, l'intensificazione dell'offensiva vedrà l'esercito richiamare un gran numero di riservisti e operare in nuove aree di Gaza. Leggi ... 🔗informazione.it