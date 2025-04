Gaza Idf bombarda anche le zone sicure missili israeliani sulle tende per gli sfollati a Khan Younis e al-Mawasi 8 morti - VIDEO

bombardato le "zone sicure" di Khan Younis e al-Mawasi, nella parte meridionale della Striscia L'Idf ha bombardato nuovamente la Striscia di Gaza. Nella notte l'esercito israeliano ha attaccato i campi profughi Khan Younis e al-Mawasi, colpendo anche le cosiddette "zo 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Idf bombarda anche le "zone sicure", missili israeliani sulle tende per gli sfollati a Khan Younis e al-Mawasi, 8 morti - VIDEO L'esercito israeliano hato le "" die al-, nella parte meridionale della Striscia L'Idf hato nuovamente la Striscia di. Nella notte l'esercito israeliano ha attaccato i campi profughie al-, colpendole cosiddette "zo 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Gaza, due terzi della Striscia zone vietate da Israele, migliaia di palestinesi sfollati dall'Idf a Rafah e Gaza City - VIDEO - Sono centinaia di migliaia i palestinesi in fuga da Rafah e da Gaza City dopo gli ultimi sfollamenti forzati Due terzi della Striscia di Gaza sono stati trasformati da Israele in zone vietate ai palestinesi. Sono centinaia di migliaia le persone che sono state sfollate dall'Idf e che sono sta 🔗ilgiornaleditalia.it

Gaza, Hamas: "Sabato liberi 3 ostaggi come da accordo", Idf bombarda sud della Striscia nonostante la tregua, 3 morti - Hamas ha fatto sapere che l'accordo per lo scambio di prigionieri sarà rispettato, grazie anche alle mediazioni di Egitto e Qatar Hamas rispetterà l'accordo con Israele e libererà sabato 3 ostaggi israeliani. Questo è quanto fatto sapere dagli esponenti del gruppo in merito all'accordo di sca 🔗ilgiornaleditalia.it

Gaza, Idf bombarda il campo profughi di Khan Younis, 25 morti, i missili israeliani esplodono sulle tende degli sfollati - VIDEO - Il bombardamento ha preso di mira le tende degli sfollati nel campo di Khan Younis, nel sud della Striscia Nuovo raid dell'Idf sulla Striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha bombardato le tende degli sfollati palestinesi situate nel campo profughi di Khan Younis, nella parte meridionale del 🔗ilgiornaleditalia.it

Gaza, raid Idf sulle tende degli sfollati - Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, quattro persone sono rimaste uccise ieri sera quando aerei israeliani hanno bombardato una tenda per sfollati nella zona di Al-Tha’abin a Deir al-Balah, ... 🔗repubblica.it

Gaza, Idf bombarda la "zona sicura" di al-Mawasi, le tende del campo profughi colpite da missili israeliani, 16 vittime- VIDEO - Nuovo raid dell'Idf sulla Striscia di Gaza. Il 19 aprile, il giorno prima di Pasqua e della fine della Pesach ebraica, le forze armate israeliane hanno bombardato le tende di un campo profughi ad al-M ... 🔗informazione.it

Gaza, "progressi" sulla tregua. Ma l'Idf torna a bombardare Beirut - Si cerca la tregua a Gaza e si intravede qualche spiraglio nei negoziati, ma si trema per il fragile cessate il fuoco in Libano, al centro di nuovi attacchi israeliani. Gli Stati Uniti parlano di «pro ... 🔗msn.com