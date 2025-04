Gatti Napoli Manna non molla la presa | spunta la valutazione della Juve ma… Nell’affare potrebbe rientrare Osimhen Novità

Gatti Napoli, Manna non molla la presa: spunta la valutazione della Juve: tutti gli aggiornamenti sul difensoreIl calciomercato Juve sta iniziando a pensare a quelle che potrebbero essere le mosse, sia in entrata che in uscita, della prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Napoli non starebbe mollando la presa per il difensore bianconero Gatti.La Juve lo valuta circa 25 milioni di euro ma attenzione al possibile ingresso nella trattativa di Osimhen, attaccante che piace molto ai bianconeri e la cui cifra potrebbe abbassarsi in caso di arrivo del difensore in terra campana.

Gatti-Manna, l'incontro a Firenze: il Napoli tiene d'occhio il caso rinnovo con la Juventus - L`incontro. Poi immortalato. Ma tra i sorrisi, e altre persone della Juventus, perciò nient`affatto di mercato. Si spiega così, l`ultimo contatto... 🔗calciomercato.com

Napoli, Manna pensa a Gatti della Juventus per rinforzare il reparto difensivo - Napoli, Gatti sulla lista di Manna Il Napoli ha già iniziato a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, il ds Giovanni … L'articolo Napoli, Manna pensa a Gatti della Juventus per rinforzare il reparto difensivo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Gatti Napoli, risposta chiara di Giuntoli al sondaggio di Manna! Bianconeri inamovibili sul difensore ma… L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Gatti Napoli, risposta chiara di Giuntoli al sondaggio di Manna: tutti i dettagli e cosa filtra sul futuro del difensore La notizia di un possibile interessamento del Napoli per il difensore della Juve Federico Gatti ha delle fondamenta: secondo quanto riportato da Il Mattino, il sondaggio di Manna è concreto ma i partenopei avrebbero già avuto una risposta netta da parte di Giuntoli. 🔗juventusnews24.com

Il Napoli non molla Gatti, Manna fiuta l'affare: la richiesta della Juventus - Federico Gatti ha un contratto in scadenza con la Juventus nel mese di giugno 2028. L'ingaggio è da 1.5 milioni di euro, con i bonus raggiunge i 2, e il valore di mercato si attesta intorno ai trenta ... 🔗msn.com

Incontro tra Gatti e Manna: dal rinnovo in stallo con la Juve alle avance del Napoli - Il difensore piace molto agli azzurri e i bianconeri potrebbero usarlo come contropartita per il grande obiettivo del prossimo mercato. 🔗msn.com