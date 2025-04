Ilnapolista.it - Gatti-Napoli, incontro a Firenze tra Manna e il calciatore: affare possibile a determinate cifre, ipotesi sconto per Osimhen

Federico, ilapprodo ale il rinnovo di contratto con la Juventus. Il difensore è diviso tra il trasferimento all’ombra del Vesuvio e la permanenza in bianconero. La primaè fortemente caldeggiata da i colleghi di Calciomercato.com, i quali riferiscono di un“amichevole” avvenuto atra il direttore sportivo azzurro Giovannie lo stesso:“Nei primi scricchiolii (trae la Juventus, ndr),ha fiutato e offerto una soluzione per tutti. Nel frattempo, gli azzurri hanno chiuso per Marianucci dall’Empoli, ma restano ben consapevoli di dover aumentare il livello qualitativo della difesa.sa giocare con tutti i sistemi di gioco, ed è migliorato molto anche tecnicamente. Sarebbe un, a. Ecco, quali? Posto che una trattativa tra Juventus enon è mai semplicissima, però comunque, la valutazione dei bianconeri può attestarsi intorno ai 25 milioni di euro e magari fungere daper il sogno, destinato a lasciare la Campania dopo il prestito annuale al Galatasaray”. 🔗 Ilnapolista.it