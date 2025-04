Gatti Juventus svolta nel futuro del difensore | c’è uno scenario che viene dato come imminente! Ultime

Gatti Juventus, svolta nel futuro del difensore bianconero: c'è uno scenario che viene dato come imminente dalla Gazzetta! Tutti gli aggiornamentiL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato un piccolo spazio anche a quello che potrebbe essere il futuro di Federico Gatti, nell'ultimo periodo al centro di alcune voci di calciomercato.Stando a quanto riportato questa mattina dal quotidiano il difensore bianconero sarebbe sempre più vicino al rinnovo del contratto con la Juventus. La firma dell'ex Frosinone sul nuovo accordo sarebbe data praticamente per imminente.

Juventus, futuro incerto per Gatti: tra rinnovo e tentazioni di mercato - Il futuro di Federico Gatti alla Juventus resta avvolto nell’incertezza. Il difensore bianconero, legato al club fino al 2028, è da tempo al centro di discussioni per un possibile rinnovo fino al 2029 con un adeguamento dell’ingaggio. Attualmente, infatti, il suo stipendio da 1,5 milioni di euro annui è il più basso tra i difensori […] L'articolo Juventus, futuro incerto per Gatti: tra rinnovo e tentazioni di mercato proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

