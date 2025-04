Garlasco | Una nuova testimonianza potrebbe riscrivere la storia del caso

caso Garlasco continua a far discutere, con una nuova testimonianza che potrebbe ribaltare le convinzioni consolidate sull’omicidio di Chiara Poggi. L’avvocato di Alberto Stasi ha rivelato in un intervento televisivo che una persona è stata ascoltata dagli investigatori, e le sue dichiarazioni potrebbero cambiare la narrazione finora accettata. Ma chi è questa nuova figura e quali informazioni avrebbe fornito?Un nuovo testimone cambia le carte in tavola“Immagino che questa testimonianza potrebbe riscrivere la storia dello scontrino della mattina del delitto“. Così ha dichiarato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, durante la trasmissione Ore 14 condotta da Milo Infante su Rai 2. Si riferisce al celebre scontrino che aveva supportato l’alibi di Andrea Sempio, mai ufficialmente accusato. 🔗 Thesocialpost.it - Garlasco: Una nuova testimonianza potrebbe riscrivere la storia del caso Ilcontinua a far discutere, con unacheribaltare le convinzioni consolidate sull’omicidio di Chiara Poggi. L’avvocato di Alberto Stasi ha rivelato in un intervento televisivo che una persona è stata ascoltata dagli investigatori, e le sue dichiarazioniro cambiare la narrazione finora accettata. Ma chi è questafigura e quali informazioni avrebbe fornito?Un nuovo testimone cambia le carte in tavola“Immagino che questaladello scontrino della mattina del delitto“. Così ha dichiarato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, durante la trasmissione Ore 14 condotta da Milo Infante su Rai 2. Si riferisce al celebre scontrino che aveva supportato l’alibi di Andrea Sempio, mai ufficialmente accusato. 🔗 Thesocialpost.it

