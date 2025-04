Garlasco spunta un nuovo nome Quando l' ha sentito la madre di Andrea Sempio ha avuto un malore

nuovo nome nel caso Garlasco. Si tratterebbe di una persona che, secondo quanto appreso da fonti vicine alle indagini, sarebbe già stata ascoltata dai carabinieri.. 🔗 Ilmessaggero.it - Garlasco, spunta un nuovo nome. «Quando l'ha sentito, la madre di Andrea Sempio ha avuto un malore» C'è unnel caso. Si tratterebbe di una persona che, secondo quanto appreso da fonti vicine alle indagini, sarebbe già stata ascoltata dai carabinieri.. 🔗 Ilmessaggero.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Real Madrid, spunta un nuovo nome in caso di addio Ancelotti: i Blancos hanno messo gli occhi su un allenatore di Premier - Con Ancelotti vicino alla partenza e Xabi Alonso verso la permanenza di Bundesliga, il Real ha messo gli occhi sull’allenatore del Bournemouth Andoni Iraola Con i numerosi rumors su un possibile addio di Ancelotti al termine della stagione, i Blancos stanno iniziando studiare una strategia sul possibile successore del tecnico italiano alla guida del Real […] 🔗calcionews24.com

Garlasco, spunta la telefonata di una donna: «Andrea aiutami, Chiara è morta». I verbali dimenticati, i reperti senza nome. Cosa non torna - A quasi 18 anni dall?omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, le indagini potrebbero imboccare una nuova direzione. Nonostante le molteplici analisi e i processi che... 🔗leggo.it

"Casting per il nuovo direttore sportivo": Milan, spunta un nome pesantissimo - Una stagione che rischia di diventare fallimentare e una zona Champions sempre più lontana, che diventerebbe quasi irraggiungibile in caso di mancato successo nel recupero di Bologna. Il Milan tenta di risalire la china in campionato, dopo la cocente eliminazione in Europa contro il Feyenoord, ma gli otto punti della Juve non sono pochi, a maggior ragione se, in caso di arrivo a pari punti, i bianconeri sarebbero davanti per lo scontro diretto (0-0 a San Siro, 2-0 per Madama a Torino). 🔗liberoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Delitto Garlasco, spunta un nuovo nome. 'Persona già sentita'; Delitto di Garlasco, spunta un nuovo nome per l'omicidio di Chiara Poggi; Omicidio Chiara Poggi, spunta il nome di una terza persona mai coinvolta prima nell’inchiesta; Delitto Garlasco, spunta il nome di una terza persona mai coinvolta prima nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Delitto Garlasco, spunta un nuovo nome. 'Persona già sentita' - Spunta un nuovo nome nelle indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto di 18 anni fa. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Garlasco, spunta un nuovo nome: è una persona già sentita. «Quando l'ha saputo, la madre di Andrea Sempio ha avuto un malore» - C'è un nuovo nome nel caso Garlasco. Si tratterebbe di una persona che, secondo quanto appreso da fonti vicine alle indagini, sarebbe già stata ascoltata dai carabinieri. È la procura di Pavia a ... 🔗ilmessaggero.it

Omicidio Chiara Poggi, spunta il nome di una terza persona mai coinvolta prima nell’inchiesta - Lo rivela il quotidiano Il Giorno, secondo cui i carabinieri avrebbero chiesto informazioni su questa persona a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, convocata in caserma ... 🔗vanityfair.it