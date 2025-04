Garlasco l’annuncio dell’avvocato di Stasi a Ore 14 | Questo potrebbe riscrivere tutta la storia

Un nuovo colpo di scena rischia di riscrivere la narrazione su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni: l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. A riaccendere i riflettori è stata una dichiarazione in diretta televisiva dell'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio della giovane nel 2007. Durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2, condotta da Milo Infante, De Rensis ha lasciato intendere che ci sarebbe una testimonianza inedita e già acquisita dalle autorità che potrebbe modificare radicalmente l'interpretazione di uno degli elementi chiave dell'indagine: lo scontrino che costituirebbe l'alibi di Andrea Sempio."Immagino che questa testimonianza già acquisita potrebbe riscrivere la storia dello scontrino della mattina del delitto, questa testimonianza potrebbe essere molto importante", ha affermato De Rensis.

