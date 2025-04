Garlasco e il testimone misterioso | Nuovo nome? Potrebbe riscrivere la storia Il legale di Sempio | Guerra all’ultimo sangue con Procura e carabinieri

Garlasco (Pavia), 30 aprile 2025 – "Immagino che questa testimonianza già acquisita Potrebbe riscrivere la storia dello scontrino della mattina del delitto (l'alibi di Andrea Sempio, ndr), questa testimonianza Potrebbe essere molto importante. Ritengo che i carabinieri abbiano molto ma molto di più di quanto possiamo immaginare al momento". Con queste parole Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, intervenendo in diretta a 'Ore 14', la trasmissione su Rai 2 condotta da Milo Infante, ha commentato la notizia di una nuova persona già sentita sull'omicidio di Chiara Poggi.Garlasco, il mistero della terza persona e l'attacco di panico della mamma di Sempio: "Non capisco cosa c'entri"L'indiscrezione è emersa ieri sera, martedì 29 aprile, durante la trasmissione 'Lombardia nera', in onda su Antenna 3, quando l'avvocata di Sempio, Angela Taccia, è stata intervistata dal giornalista Marco Oliva e ha reso noto il particolare della domanda su questa "terza persona" rivolta a Daniela Ferrari, mamma del suo assistito, nell'interrogatorio in caserma, lunedì mattina.

