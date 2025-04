Garlasco c’è un nuovo nome La mamma di Sempio | | Non capisco cosa c’entri

Garlasco (Pavia) Una domanda dei carabinieri su un'altra persona. È questo che avrebbe provocato un attacco di panico a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, il 37enne indagato nelle riaperte indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La donna è stata ascoltata in caserma lunedì scorso. "Io ero rimasta in sala d'attesa, non ho assistito e non avrei potuto in quanto difensore dell'indagato", spiega l'avvocata Angela Taccia, che lunedì mattina aveva accompagnato dai carabinieri a Milano la mamma di Sempio come amica di famiglia. Intervistata ieri sull'emittente televisiva Antenna3, l'avvocata ha poi reso noto il particolare della domanda su questa "terza persona", che conferma pur non volendone rivelare l'identità."Io il nome di questa persona non l'avevo mai sentito – ribadisce al telefono Taccia – non lo conosco, né lo conosce Andrea né suo padre, al quale lo abbiamo chiesto".

