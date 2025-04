Gamification imparare giocando | a Milano tornano le Metaversiadi gara di saperi ideata da Itaca Fmts Group

Saràad ospitare la seconda edizione dell’innovativo “gioco dei” ideato da– la start-up campana del network, pioniera nella formazione immersiva con l’uso di visori e simulatori in VRAR e Mixed Reality. L’appuntamento è in programma il 13 maggio, nell’ambito di Futuramente 2025, l’evento ideato da Giffoni Innovation Hub che si terrà negli spazi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che per l’occasione diventerà il cuore pulsante del confronto e della crescita per più di mille ragazze e ragazzi desiderosi di costruire il proprio futuro. L’evento milanese, che quest’anno è alla sua seconda edizione, propone un programma di talk ispirazionali, panel interattivi ed esperienze immersive il cui obiettivo è offrire ai giovani strumenti concreti per affrontare le sfide globali e costruire un futuro più equo e sostenibile. 🔗 Ildenaro.it