Galeone: «L’Inter non farà 10 punti, il Napoli può farne almeno 8. Conte le gioca tutte per vincere»">Napoli – Giovanni Galeone, ex allenatore e voce autorevole del calcio italiano, è intervenuto durante il programma Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla corsa scudetto e sulle potenzialità del Napoli in questo finale di stagione. «L’Inter da qui alla fine del campionato non fa 10 punti. O quanto meno è difficile. Il Napoli almeno 8 li fa. Conte giocherà tutte e quattro le partite per vincerle».Galeone ha poi analizzato le possibili soluzioni difensive per sopperire all’assenza di Alessandro Buongiorno: «Per sostituirlo, Conte può far giocare Rafa Marin centrale, ma anche la soluzione con Oliveira in quel ruolo è perfetta. È un giocatore che ha buonissime qualità, ha un buon piede e non è facile saltarlo». 🔗 Napolipiu.com - Galeone: «L’Inter non farà 10 punti, il Napoli può farne almeno 8. Conte le gioca tutte per vincere» : «non10, ilpuò8.leper»">– Giovanni, ex allenatore e voce autorevole del calcio italiano, è intervenuto durante il programma Radio Goal su Radio Kiss Kiss, soffermandosi sulla corsa scudetto e sulle potenzialità delin questo finale di stagione. «da qui alla fine del campionato non fa 10. O quanto meno è difficile. Il8 li fa.giocheràe quattro le partite per vincerle».ha poi analizzato le possibili soluzioni difensive per sopperire all’assenza di Alessandro Buongiorno: «Per sostituirlo,può farre Rafa Marin centrale, ma anche la soluzione con Oliveira in quel ruolo è perfetta. È untore che ha buonissime qualità, ha un buon piede e non è facile saltarlo». 🔗 Napolipiu.com

