strada Fontanini a Gaione, a pochi metri dalle case. Una nostra lettrice ci ha inviato la segnalazione e l'immagine. "Ieri in strada Fontanini a Gaione, a pochi metri dalle case ho visto due lupi. Sono riuscita a fotografarne solo uno dei due" 🔗 Parmatoday.it - Gaione: lupi a pochi metri dalle case in strada Fontanini Un lupo nei pressi di, a. Una nostra lettrice ci ha inviato la segnalazione e l'immagine. "Ieri in, aho visto due. Sono riuscita a fotografarne solo uno dei due" 🔗 Parmatoday.it

Branco di lupi avvistato a pochi metri dalle case: "Mettete al sicuro gli animali" - "Branco di lupi avvistato a 50-100 metri dalle case, la notte mettete al riparo gli animali domestici". L’allarme è stato lanciato dal sindaco di Massalengo Severino Serafini. "Non voglio creare inutili allarmismi, ma credo sia giusto informare, soprattutto chi frequenta la zona con i propri cani – spiega –. Nelle campagne tra Massalengo e Pieve Fissiraga, nella boscaglia a ridosso dell’autostrada del sole, sono stati nuovamente avvistati dei lupi, stavolta in branco. 🔗ilgiorno.it

Due lupi passeggiano di sera a pochi metri da abitazioni e residenti | GUARDA IL VIDEO - MOIE - Una "passeggiata romantica" per le vie di Moie. Ancora lupi in Vallesina. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi due esemplari sono stati avvistati nelle scorse ore mentre giravano in via Osimo, a Moie. A registrare le immagini un residente che si trovava in zona e che se li è trovati di... 🔗anconatoday.it

