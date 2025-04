Futuro Fabregas | l’annuncio chiarisce tutto è saltata fuori la verità

Fabregas, dopo questa stagione con il Como, ha attirato l'attenzione di diversi club importanti: ecco cos'è stato annunciato sul suo Futuro.Il Como di Cesc Fabregas, in questa stagione di Serie A, ha dato filo da torcere a chiunque: dalle medio-piccole fino alle big, se l'è giocata con tutte. E lo ha fatto senza paura, spingendo tantissimo sulla fase offensiva. E affidandosi a giocatori che hanno rivelato qualità incredibili, primo su tutti ovviamente Nico Paz. Il tecnico della società lombarda è osservato speciale da più fronti e l'annuncio che è arrivato ha voluto fare chiarezza proprio su questo argomento.Futuro Fabregas: l'annuncio chiarisce tutto, è saltata fuori la verità (LaPresse) – Tvplay.itL'allenatore del Como ha attirato l'attenzione di tutti dopo questi mesi in cui con il Como in Serie A ha compiuto un percorso sorprendente.

Nico Paz, Fabregas chiarisce: «Continuerà a crescere. Mercato? Vi svelo quale sarà il suo futuro» - Nico Paz Como, Fabregas ha parlato del talento della squadra lombarda: ecco le sue dichiarazioni su quello che sarà anche il suo futuro A margine del Torneo Amici dei Bambini, l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato anche del futuro di Nico Paz: giocatore autore di una grande stagione NICO PAZ – «Mi aspetto che continui a crescere, è alla sua […] 🔗calcionews24.com

Nico Paz, il padre chiarisce: «A Como si trova bene ed è felice con Fabregas. Futuro? Ci sono in ballo queste offerte» - Nico Paz Como, il padre dell’argentino fa chiarezza sul futuro del giocatore: quale sarà il futuro del centrocampista lombardo scuola Real Madrid? Nico Paz è uno dei nomi più gettonati del calciomercato Como. A fronte di ciò, ha parlato ai taccuini de La Provincia di Como il padre del ragazzo. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Se chiedete […] 🔗calcionews24.com

Fabregas contro l’arbitro: “Non è fuorigioco. Futuro al Milan? Vi spiego, voglio essere il migliore” - Le dichiarazioni del tecnico spagnolo al termine del match che ha visto il suo Como, perdere contro il Milan. Ecco che le sue parole Il Como perde contro il Milan, ma esce da San Siro a testa altissima. Cesc Fabregas, presentatosi in conferenza stampa, è apparso orgoglioso e soddisfatto della prova della sua squadra. Fabregas contro l’arbitro: “Non è fuorigioco. Futuro al Milan? Vi spiego, voglio essere il migliore” (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Fabregas e le voci sul futuro alla Roma: il tecnico del Como chiarisce in conferenza - che però ci tiene anche a chiarire la sua attuale posizione. Belle e sentite le parole che Fabregas riserva con gratitudine a Ranieri, ma con l'accortezza di non innescare voci di mercato ... 🔗msn.com

Fabregas Milan, l’annuncio dello spagnolo sentenzia il futuro! L’ha detto in conferenza stampa - Fabregas Milan, il tecnico spagnolo del Como in conferenza stampa ha annunciato di non essere stato contattato dai rossoneri Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida tra il suo Como e ... 🔗milannews24.com

Annuncio di Fabregas su Nico Paz: messaggio diretto all’Inter - Il futuro di Nico Paz e il pressing dell’Inter continuano a essere argomenti molto caldi sul calciomercato: nuovo annuncio di Fabregas Nico Paz ha stupito tutti alla sua prima stagione in Serie A con ... 🔗spaziointer.it