Futuro Ancelotti clamoroso dietrofront con il Brasile | spunta la nuova pista a sorpresa

clamoroso colpo di scena nella trattativa tra la Federazione Brasiliana e Ancelotti: dopo il dietrofront spunta la nuova pista a sorpresa.Cambia il Futuro di Carlo Ancelotti. Negli ultimi giorni sembrava infatti ormai definito il suo accordo con la Federazione Brasiliana per diventare il nuovo allenatore della nazionale verdeoro. Il tecnico del Real Madrid era volato ieri a Londra per formalizzare il tutto ma la firma sul contratto non è arrivata.L’accordo tra le parti sarebbe quindi da considerare definitivamente saltato e per Re Carlo spunta la nuova pista a sorpresa.Ancelotti-Brasile, salta l’accordo: problemi con il Real MadridI motivi che avrebbero portato a far saltare l’accordo tra Carlo Ancelotti e la Federazione Brasiliana sarebbero legati proprio al Real Madrid. Secondo quanto raccontato da Globo, Florentino Perez si sarebbe infatti rifiutato di pagare le penali per il licenziamento del tecnico italiano e sarebbe disposto a lasciarlo andare solo a titolo gratuito. 🔗 Rompipallone.it - Futuro Ancelotti, clamoroso dietrofront con il Brasile: spunta la nuova pista a sorpresa colpo di scena nella trattativa tra la Federazione Brasiliana e: dopo illapista a sorpresa.Cambia ildi Carlo. Negli ultimi giorni sembrava infatti ormai definito il suo accordo con la Federazione Brasiliana per diventare il nuovo allenatore della nazionale verdeoro. Il tecnico del Real Madrid era volato ieri a Londra per formalizzare il tutto ma la firma sul contratto non è arrivata.L’accordo tra le parti sarebbe quindi da considerare definitivamente saltato e per Re Carlolapista a sorpresa., salta l’accordo: problemi con il Real MadridI motivi che avrebbero portato a far saltare l’accordo tra Carloe la Federazione Brasiliana sarebbero legati proprio al Real Madrid. Secondo quanto raccontato da Globo, Florentino Perez si sarebbe infatti rifiutato di pagare le penali per il licenziamento del tecnico italiano e sarebbe disposto a lasciarlo andare solo a titolo gratuito. 🔗 Rompipallone.it

