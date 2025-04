Fusione nucleare avanti con il reattore Iter | montati i magneti che ospiteranno il Sole sulla Terra

Fusione è la reazione che alimenta le stelle e può fornire energia abbondante e pulita. Avviene però a una temperatura di 150 milioni di gradi. Il progetto internazionale Iter ha costruito in Francia il “contenitore” che potrà mantenerla 🔗 Repubblica.it - Fusione nucleare, avanti con il reattore Iter: montati i magneti che ospiteranno il Sole sulla Terra Laè la reazione che alimenta le stelle e può fornire energia abbondante e pulita. Avviene però a una temperatura di 150 milioni di gradi. Il progetto internazionaleha costruito in Francia il “contenitore” che potrà mantenerla 🔗 Repubblica.it

