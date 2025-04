Furti nelle ditte orafe tra Arezzo e Valdarno smantellata banda | 6 arresti e 200mila euro di oro recuperato

Operazione "Lancia d'argento": sei arresti per furti ad aziende orafe ad Arezzo e Civitella in Val di Chiana.

Furti ai danni di aziende orafe, sgominata una banda di ladri ad Arezzo - AREZZO (ITALPRESS) – Nel corso del 2024, la provincia di Arezzo, con particolare riferimento ai Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana, è stata interessata da un significativo aumento dei furti commessi ai danni di aziende orafe. Tale fenomeno ha reso necessario un’intensificazione dell’attività investigativa da parte delle forze dell’ordine, realizzata attraverso un’azione congiunta tra la Squadra Mobile della Questura di Arezzo, con il supporto del Servizio Centrale Operativo di Roma della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, ed il Nucleo Operativo e Radiomobile ... 🔗unlimitednews.it

