Furti nel settore orafo sgominata banda di ladri Arresti in Italia e in Romania

banda responsabile di una crescente ondata di Furti nel settore orafo nella provincia di Arezzo nel 2024.sgominata la banda dei Furti d'oroL'operazione, denominata "lancia d'argento", è culminata in una serie di Arresti grazie a un intervento congiunto tra la squadra mobile della questura di Arezzo e il Servizio Centrale Operativo di Roma, sotto la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo. Le indagini, rafforzate e coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, hanno incluso sofisticati sopralluoghi nei luoghi dei crimini, sequestri di attrezzature e vestiario legati ai Furti, analisi delle riprese di videosorveglianza delle aziende colpite e studio dettagliato dei dati provenienti dai varchi elettronici locali, oltre a un accurato studio del traffico telefonico. 🔗 Lanazione.it - Furti nel settore orafo, sgominata banda di ladri. Arresti in Italia e in Romania Arezzo, 30 aprile 2025 – Una lunga attività di indagine ha portato alla collaborazione con le autorità romene, culminando nell'operazione che ha consentito a polizia e carabinieri di sgominare laresponsabile di una crescente ondata dinelnella provincia di Arezzo nel 2024.ladeid'oroL'operazione, denominata "lancia d'argento", è culminata in una serie digrazie a un intervento congiunto tra la squadra mobile della questura di Arezzo e il Servizio Centrale Operativo di Roma, sotto la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo. Le indagini, rafforzate e coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, hanno incluso sofisticati sopralluoghi nei luoghi dei crimini, sequestri di attrezzature e vestiario legati ai, analisi delle riprese di videosorveglianza delle aziende colpite e studio dettagliato dei dati provenienti dai varchi elettronici locali, oltre a un accurato studio del traffico telefonico. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Fratelli d’Italia: “Grande soddisfazione per l’operazione dei carabinieri contro la banda dei furti nel settore orafo” - Arezzo, 13 febbraio2025 – Il gruppo di Fratelli d’Italia Arezzo esprime grande soddisfazione per l’eccezionale operazione condotta dai Carabinieri e dalle Forze dell’Ordine, che ha portato allo smantellamento della banda responsabile di numerosi furti ai danni delle aziende orafe del nostro territorio. “Si tratta di un risultato importante che conferma la professionalità e l’impegno delle nostre Forze dell’Ordine nel garantire sicurezza e legalità. 🔗lanazione.it

Furti e rapine, sgominata la banda. Maxi operazione dei carabinieri. Sette in manette e quattro denunce - Quando sono scattate le perquisizioni domiciliari sono stati trovati piedi di porco, cacciaviti, grimaldelli. Tutto quanto serve a scassinare e ripulire le case. Una banda dedita a furti e rapine è finita, nelle ore scorse, nella rete dei carabinieri del nucleo investigativo di Pistoia, coadiuvati dai militari delle compagnie di Pistoia, Pioltello (Milano), Portoferraio e Ravenna in perfetta sincronia con un precedente blitz alla fine dell’estate scorsa. 🔗lanazione.it

Castel Volturno, sgominata banda di ‘pendolari’ dei furti in casa: 11 fermi - Vasta operazione della Polizia di Stato lunedì mattina a Castel Volturno in provincia di Caserta: eseguiti provvedimenti di fermo nei confronti di 11 persone, tutte di etnia rom, componenti di una banda specializzata nei furti in appartamento e operante anche in altre regioni italiane, tra cui in abitazioni di lusso in Veneto e in Calabria. I fermi sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 🔗lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Furti nel settore orafo, sgominata banda di ladri. Arresti in Italia e in Romania; Banda dei furti orafi sgominata tra Arezzo e Romania; Arezzo, furti e rapine alle imprese orafe: la Consulta soddisfatta dei risultati delle forze dell'ordine. Lunedì 17 seminario in prefettura; Furto in gioielleria, sgominata banda criminale. Aveva colpito anche a Porto Sant’Elpidio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Furti ai danni di aziende orafe, sgominata una banda di ladri ad Arezzo - Furti ai danni di aziende orafe, sgominata una banda di ladri ad Arezzo da un'azione congiunta di Polizia e Carabinieri ... 🔗italpress.com

La vettura è stata fermata in provincia di Arezzo. Denunciato un imprenditore attivo nel settore orafo - Oltre 400 chili di argento e mezzo chilo d'oro senza marchio identificativo per circa 415mila euro di valore. Questo quanto sequestrato nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Arezzo nel corso d ... 🔗gazzetta.it

Tentato furto ad azienda orafa, sequestrato esplosivo - Era pronta a far saltare il caveau della "Zancan gioielli" la banda di malviventi che nella notte tra martedì e mercoledì ha assaltato l'azienda orafa di Nanto (Vicenza). I carabinieri ... 🔗ansa.it