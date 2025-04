Furti in serie nelle ditte orafe smantellata una banda fra l’Italia e la Romania

Furti nelle aziende orafe, smantellata la banda. La base operativa era a Pistoia, ma tutti i presunti responsabili sono residenti in Romania, dove in quattro sono stati rintracciati e arrestati sulla base di un mandato di arresto europeo Nel corso del 2024, la provincia di Arezzo, con particolare riferimento ai Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana, e? stata interessata da un significativo aumento dei Furti commessi ai danni di aziende orafe. Tale fenomeno ha reso necessario un'intensificazione dell'attivita? investigativa da parte delle forze dell'ordine, realizzata attraverso un'azione congiunta tra il Nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Arezzo e la Squadra Mobile della Questura di Arezzo con il supporto del Servizio centrale operativo di Roma della Direzione centrale anticrimine della polizia.

