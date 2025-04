Furti in Italia | un problema in crescita che riguarda tutti

Italia, storicamente considerata una delle mete turistiche più affascinanti al mondo, è purtroppo anche teatro di una crescente emergenza legata ai Furti in appartamento. Dalle metropoli come Roma, Milano e Napoli, alle città di provincia, il fenomeno dei Furti sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo delle denunce per Furti in abitazione, con picchi nei periodi estivi e durante le festività, quando le case restano incustodite per giorni.Il furto in casa non rappresenta soltanto una perdita economica, ma anche un trauma psicologico. Sentir violato il proprio spazio personale genera insicurezza, ansia e un senso costante di vulnerabilità. Spesso le vittime faticano a dormire serenamente anche molto tempo dopo l’evento, soprattutto se il furto è avvenuto mentre si trovavano all’interno dell’abitazione. 🔗 Laprimapagina.it - Furti in Italia: un problema in crescita che riguarda tutti L’, storicamente considerata una delle mete turistiche più affascinanti al mondo, è purtroppo anche teatro di una crescente emergenza legata aiin appartamento. Dalle metropoli come Roma, Milano e Napoli, alle città di provincia, il fenomeno deista assumendo proporzioni sempre più preoccupanti. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo delle denunce perin abitazione, con picchi nei periodi estivi e durante le festività, quando le case restano incustodite per giorni.Il furto in casa non rappresenta soltanto una perdita economica, ma anche un trauma psicologico. Sentir violato il proprio spazio personale genera insicurezza, ansia e un senso costante di vulnerabilità. Spesso le vittime faticano a dormire serenamente anche molto tempo dopo l’evento, soprattutto se il furto è avvenuto mentre si trovavano all’interno dell’abitazione. 🔗 Laprimapagina.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Pil, export, hi-tech vecchi modelli in crisi e la crescita dell?Italia - Il mainstream economico che ha dominato il mondo negli ultimi tre decenni, cioè l?insieme delle opinioni prevalenti in economia, è stato spazzato via in un sol colpo... 🔗ilmattino.it

Occupazione in crescita in Italia, ma il Sud resta indietro: Calabria, Campania e Sicilia tra le peggiori in UE - L'occupazione in Italia è aumentata ma il Sud arranca ancora con tre regioni che restano tra le peggiori quattro in Ue: secondo le ultime tabelle Eurostat riferite al 2024 dopo la Guyana, regione d'Oltremare francese, le aree con il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni più basso sono la Calabria con il 44,8%, in aumento di 0,2 punti sul 2023, la Campania con il 45,4%, in aumento di un punto percentuale e la Sicilia con un tasso di occupazione del 46,8% con la crescita di 1,9 punti percentuali. 🔗quotidiano.net

Italia: Necessario Testo Unico per Crescita Energia Rinnovabile entro il 2030 - Servono norme certe e "un testo unico legislativo" per accelerare la crescita dell'energia rinnovabile in Italia che negli ultimi anni "ha ripreso slancio" ma rischia di non centrare gli obiettivi al 2030. E' quanto chiede un paper curato dai ricercatori della Banca d'Italia secondo cui "risulta ancora insufficiente a raggiungere quanto stabilito". Lo studio peraltro indica come l'incremento delle rinnovabili e la potenziale maggiore concentrazione nel Mezzogiorno di impianti di grandi dimensioni potrebbero accrescere i problemi di congestione della rete di trasmissione nazionale, richiedendo ... 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Milano capitale del crimine: è la città con più reati in Italia; Furti di biciclette in Olanda: emergenza crescente; Furti d'auto nella nostra regione in crescita; Italia e crimine: aumentano i reati digitali e i furti in casa, Milano e Roma le più colpite. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Reati, lieve crescita. La piaga sono i furti - "Da questi dati - ha commentato il questore - ricaviamo che sicuramente sul problema dei furti dobbiamo concentrare la nostra attenzione, soprattutto quelli in abitazione. Per quanto riguarda gli ... 🔗msn.com

Furti alle colonnine elettriche: un’emergenza in crescita nelle città italiane - A Roma, Milano e in altre città italiane, si registra un aumento preoccupante dei furti alle colonnine per ... Il fenomeno non è solo un problema di vandalismo, ma una vera sfida alla sicurezza ... 🔗altarimini.it

Italia tra i principali paesi in Europa per furti di carico - Londra. Il furto del carico continua a essere un problema chiave per l’industria globale del trasporto merci, anche per via dell’emergere di nuove tattiche criminali. 🔗ilnautilus.it