Furti di rame nel Vallo di Diano | due arresti e un ricercato

arresti domiciliari. Un terzo uomo, destinatario anch’egli di misura cautelare in carcere, è al momento. 🔗 Salernotoday.it - Furti di rame nel Vallo di Diano: due arresti e un ricercato Due persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Lagonegro. Una è finita in carcere, l’altra aglidomiciliari. Un terzo uomo, destinatario anch’egli di misura cautelare in carcere, è al momento. 🔗 Salernotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ladri allo sbaraglio a Salerno città: altri tre furti nella notte, intanto i sindaci del Vallo di Diano incontrano il Prefetto - Non c'è pace per il nostro territorio: altri tre colpi sono stati messi a segno nella notte, a Salerno città. I ladri hanno fatto visita al caseificio in via San Leonardo, ad un locale nei pressi del The Space e anche, per l'ennesiva volta, presso il locale Kong Experience, non lontano dalla... 🔗salernotoday.it

Furti nel Vallo di Diano, entrano in azione i militari specializzati della S.I.O. - E' attiva dalla scorsa settimana, nel circondario territoriale di Sala Consilina, una Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, specializzata nel controllo del territorio e contrasto a forme organizzate di criminalità predatoria, inviata dal... 🔗salernotoday.it

Escalation di furti nelle case del Vallo di Diano: rubati soldi e giocattoli - Serata di furti nel Vallo di Diano. A Polla due colpi sono stati messi a segno, intorno alle 18, nelle case in località Pantano. I malviventi, oltre a rubare pochi soldi e giocattoli, hanno anche danneggiato una delle abitazioni. Altri ladri sono stati avvistati a Sala Consilina. Indagini in... 🔗salernotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Furti di rame nel salernitano: due arresti e un ricercato; Furti di rame e metalli nel Vallo di Diano. Due arresti, un terzo è ricercato; Furti di rame nel Vallo di Diano: due arresti, una terza persona ricercata; Rubano cavi di rame nelle cabine elettriche, nel Vallo di Diano, a Montella e San Vittore, scattano gli arresti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Furti di rame nel Vallo di Diano: due arresti, una terza persona ricercata - I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, all’esito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, hanno eseguito, in diverse località, ordinanze ... 🔗infocilento.it

Furti di cavi di rame e metalli nel Vallo di Diano. Due arresti, un terzo è ricercato - Rubavano componenti metalliche e cavi di rame presenti nelle cabine elettriche, ma all’esito di articolate indagini svolte dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinate dalla Procura ... 🔗ondanews.it

La banda dei furti di rame in provincia di Trapani, condanna definitiva per Pietro Randazzo - La Suprema Corte ha ritenuto “inammissibile” il ricorso avverso la condanna emessa dalla Corte d’appello di Palermo il 12 aprile 2024, che aveva confermato, riducendo la pena di soli due mesi, la ... 🔗tp24.it