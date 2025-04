Furiosa lite sul bus a Catania settantenni cacciati poi la resa dei conti a casa | spunta un coltello di 17 cm

Catania, un 77enne è stato denunciato per minacce aggravate dopo aver minacciato un conoscente con un coltello nella propria abitazione. 🔗 Notizie.virgilio.it - Furiosa lite sul bus a Catania, settantenni cacciati poi la resa dei conti a casa: spunta un coltello di 17 cm , un 77enne è stato denunciato per minacce aggravate dopo aver minacciato un conoscente con unnella propria abitazione. 🔗 Notizie.virgilio.it

Furiosa lite davanti al ristorante, ferito con una bottiglia. "Violenza tra i giovani, al lavoro per un'estate sicura" - Si apprende di un fatto di cronaca accaduto sabato sera nella movida di Milano Marittima, sull'episodio violento intervengono il sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco con delega alla sicurezza di Cervia Gianni Grandu. In base a quanto riportano i due amministratori nella tarda serata di ieri... 🔗ravennatoday.it

La lite sul bus, gli insulti alla moglie e il chiarimento con un coltello: far west a Catania; Catania, minaccia con un coltello un conoscente al quale insulta la moglie in autobus: 77enne arrestato; Moglie offesa: sfida di fuoco tra 70enni catanesi; Catania, madre furibonda accoltella la figlia 14enne: la donna aveva appena litigato con l'ex compagno. 🔗Ne parlano su altre fonti

Furiosa lite sul bus a Catania, settantenni cacciati poi la resa dei conti a casa: spunta un coltello di 17 cm - A Catania, un 77enne è stato denunciato per minacce aggravate dopo aver minacciato un conoscente con un coltello nella propria abitazione. 🔗virgilio.it

La lite sul bus, gli insulti alla moglie e il chiarimento con un coltello: far west a Catania - Per tutta risposta, l’uomo, un 77enne originario di Tripoli, non appena trovatosi di fronte il conoscente con cui aveva litigato poco prima, avrebbe tirato fuori dal cassetto della cucina un grosso ... 🔗lasicilia.it

Lite sull’autobus degenera: si presenta a casa per chiarire, ma viene minacciato con un coltello - Dopo un litigio su un autobus, un uomo si reca a casa del conoscente per chiarire le offese alla moglie e viene minacciato con un coltello. 🔗newsicilia.it