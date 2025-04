Furgone incendiato all' ex Salamini indagini per identificare il piromane

indagini della polizia per arrivare all'identificazione del piromane che, alle 6 di mattina di sabato 26 aprile, ha appiccato il fuoco ad un Furgone della Parma Traslochi, parcheggiato sotto una galleria dell'area Ex Salamini a Parma. Poco dopo l'incendio, che ha distrutto. 🔗 Parmatoday.it - Furgone incendiato all'ex Salamini, indagini per identificare il piromane Proseguono ledella polizia per arrivare all'identificazione delche, alle 6 di mattina di sabato 26 aprile, ha appiccato il fuoco ad undella Parma Traslochi, parcheggiato sotto una galleria dell'area Exa Parma. Poco dopo l'incendio, che ha distrutto. 🔗 Parmatoday.it

Incendio doloso all'ex Salamini: le fiamme distruggono un furgone della Parma Trasloschi - Un incendio, di probabile origine dolosa, ha completamente distrutto un furgone della Parma Traslochi, che si era parcheggiato all'interno dell'area Ex Salamini a Parma, all'interno di una galleria chiusa. Le fiamme si sono sviluppate verso le ore 6 della mattinata di sabato 26 aprile. Il rogo... 🔗parmatoday.it

Brucia un furgone all'ex Salamini: tre squadre di vigili del fuoco al lavoro - Vigili del fuoco al lavoro questa mattina alle 6 circa all'ex Salamini per l'incendio di un furgone che si stava propagando verso altri mezzi che si trovavano parcheggiati vicino. Si è reso necessario ... 🔗gazzettadiparma.it

Rogo all'ex Salamini. Camion distrutto da un incendio doloso - La chiamata è arrivata alla centrale operativa dei vigili del fuoco pochi minuti dopo le 6 e mezzo del mattino. E chi chiamava aveva la voce agitata e continuava a ripetere di far presto. Una reazione ... 🔗gazzettadiparma.it