Furgone avvolto dalle fiamme a Roma si alza una colonna di fumo nero | chiusa per incendio via Prenestina

colonna di fumo nero si è alzata in zona Tor Tre Teste, dopo che un'automobile ha iniziato a prendere fuoco. fiamme alte e paura fra i passanti. 🔗 Unadisi èta in zona Tor Tre Teste, dopo che un'automobile ha iniziato a prendere fuoco.alte e paura fra i passanti. 🔗 Fanpage.it

A4, un furgone avvolto dalle fiamme: code e rallentamenti - Attimi di paura e rallentamenti alla circolazione questa mattina lungo la A4. Verso le 11 di lunedì 24 febbraio, nel tratto di strada tra Cavenago/Cambiago e Trezzo d'Adda ha preso fuoco un furgone. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto sono giunte le squadre dei vigili del... 🔗monzatoday.it

Roma, autobus avvolto dalle fiamme - Roma, 15 febbraio 2025 – La sala operativa del comando di Roma, nel pomeriggio di oggi alle ore 17.30 circa ha inviato in Viale Arturo Martini incrocio con Via Portuense le squadre dei Vigili del fuoco dell’EUR 11/A e della Pisana 4/A con al seguito una Autobotte per l’incendio di un autobus ex Roma TPL gestito da BIS, andato completamente a fuoco. Non ci sono stati feriti. Sul posto la polizia di Roma Capitale 🔗ilfaroonline.it

Furgone in transito avvolto dalle fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco - Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 08’00 di oggi 4 marzo, sono intervenuti nel territorio del comune di Monteforte Irpino sulla Taurano – Monteforte, nei pressi del viadotto Acqualonga, per un incendio che ha visto coinvolto un furgone in transito che trasportava pane. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, e per il conducente oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza. 🔗anteprima24.it

Furgone avvolto dalle fiamme a Roma, si alza una colonna di fumo nero: chiusa per incendio via Prenestina - Una colonna di fumo nero si è alzata in zona Tor Tre Teste, dopo che un'automobile ha iniziato a prendere fuoco ... 🔗fanpage.it

Furgone in fiamme lungo la Ss113: camionista illeso - Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello sono giunti sul posto il furgone era già completamente avvolto dalle fiamme. Il proprietario del mezzo, sotto choc ... 🔗canicattiweb.com

Paura in autostrada, furgone prende fuoco in corsia: veicolo distrutto dalle fiamme, traffico rallentato - Grazie alla rapidità dell’intervento, le fiamme sono state domate in breve tempo, evitando che si propagassero ad altri mezzi in transito. Il furgone coinvolto è un Iveco Daily, la cui parte anteriore ... 🔗nordest24.it