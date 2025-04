Furci Siculo ricorda Lorena Quaranta | a lei intestato il palasport

LorenaQuaranta. E' questo, da oggi, il nome del palazzetto dello sport di Furci Siculo, nel messinese. La decisione, presa dall'amministrazione comunale, nasce per ricordare e celebrare Lorena Quaranta, la giovane favarese uccisa proprio in quel territorio dal fidanzato nel 2020.

